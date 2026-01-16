Bakan Uraloğlu duyurdu: Aksaray Ortaköy Çevre Yolu yarın hizmete açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aksaray Ortaköy Çevre Yolu'nu hizmete açılışına ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu yolun, Aksaray-Ortaköy-6. Bölge Hududu Yolu'nun en önemli etaplarından olduğunu belirten Uraloğlu,"Toplam uzunluğu 46,3 kilometre olan Aksaray-Ortaköy-6. Bölge Hududu Yolu'nun en önemli etaplarından biri olan Ortaköy Çevre Yolu'nu tamamladık. Bu kapsamda, 12 kilometrelik Ortaköy Çevre Yolu ile 6,2 kilometrelik bağlantı yollarından oluşan toplam 18,2 kilometrelik kesimi, trafiğe açıyoruz." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Aksaray'ın İç Anadolu Bölgesi'nde doğu-batı ve kuzey-güney yönlü ana koridorların kesişiminde yer aldığına değinerek, bölgenin ticari ve lojistik potansiyelinin her geçen gün arttığını vurguladı.

Ankara, Konya, Kırşehir ve Nevşehir gibi önemli merkezlerle bağlantıyı sağlayan güzergahların güçlendirilmesinin, bölgesel kalkınma açısından büyük önem taşıdığına işaret eden Uraloğlu, Ortaköy Çevre Yolu'nun da bu kapsamda stratejik bir yatırım olduğunun altını çizdi.