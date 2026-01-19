Bakan Uraloğlu: Esenboğa Havalimanı 30 milyon yolcu kapasitesine ulaştı

Ayrıca 85 bin metrekarelik yeni kargo apronu, bağlantı taksi yolları, itfaiye istasyonu, gümrük binası ve ısı merkezi gibi çok sayıda tamamlayıcı tesisi, çağın en modern teknolojisiyle hayata geçirdiklerini dile getiren Uraloğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Projemizin ikinci etabı kapsamında da en az 40 bin metrekarelik yeni terminal binası, genel havacılık apronu ve taksi yolu çalışmalarıyla, bu kapasiteyi daha da kalıcı ve etkili hale getireceğiz. Esenboğa Havalimanı'mız, 30 milyonluk yeni kapasitesiyle başkentimizin dünyaya açılan kapısını daha güçlü ve modern şekilde temsil edecek, Türkiye'nin küresel havacılıktaki lider konumunu pekiştirecektir. Yeni tesislerimiz, ülkemizin bayrağını gökyüzünde daha güçlü şekilde dalgalandıracak, başkentimizin kapılarını çok daha geniş ufuklara açacak ve Ankara'nın tarihi birikimiyle modern vizyonunu dünyanın dört bir yanından gelen milyonlarca misafirle buluşturacaktır. Her zaman vurguladığınız gibi, 'Yol medeniyettir, yol gelişmedir, yol büyümedir.' Bu anlayışla, vatandaşlarımızın güvenli, konforlu ve hızlı ulaşım altyapısına kavuşması için gece gündüz demeden çalışıyoruz. "