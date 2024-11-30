Bakan Uraloğlu kadın tır şoförlerini dinledi

Programda konuşan Uraloğlu, "Yüzyıllar önce hayvanların gücüyle çalışan taşıtların 19. yüzyıl itibarıyla yerini modern taşıtlara bırakmasıyla birlikte şoförlük de değişti ve dönüştü. Uzun yıllar boyunca da bu meslek daha çok erkeklerin egemen olduğu bir alandı. Artık çok iyi biliyoruz ki mesleklerin cinsiyeti yoktur. Bir ülkede kadınlar toplum hayatında etkin değilse, emin olun o ülkenin kalkınması, büyümesi, gelişmesi, hedeflerini gerçekleştirmesi asla mümkün değildir" dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Dünya Şoförler Günü' Kapsamında Uluslararası Nakliyeciler Derneği'ni ziyaret etti. Burada kadın TIR şoförleri ile bir araya gelen Uraloğlu daha sonra konuşma yaptı.

'ÜÇ KITADA 70'E YAKIN ÜLKEYE KARAYOLU İLE TAŞIMA GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Bugün üç kıtada 70'e yakın ülkeye karayolu ile taşıma gerçekleştiriyoruz. 60 ülke ile karayolu taşımacılığı anlaşmamız var. Özellikle pandemi dönemi ve sonrasında, dünya ticareti sekteye uğrarken Türkiye olarak, coğrafi konumumuz ve güçlü lojistik sektörümüz ile başarı hikayeleri yazdık. Türkiye, güçlü ulaştırma altyapısı ve üretim imkanları ile uluslararası karayolu taşımacılığında hızlı bir büyüme sürecine girdi. Pandemi öncesi dönem ile karşılaştırdığımızda, bakanlığımızdan uluslararası taşıma yapmak üzere yetki belgesi alan firma sayısında yaklaşık yüzde 80, taşıt sayımız da ise yüzde 46 artış olduğunu görüyoruz. Bu çalışmalar neticesinde gerek Avrupa gerekse Asya ülkelerine yapılan taşıma kotalarında önemli artış sağladık, geçiş ücretlerini büyük oranda kaldırdık, azalttık" ifadelerini kullandı.

'BUGÜN İHRACATIMIZIN YÜZDE 33'Ü KARAYOLUYLA YAPILIYOR'

Bakan Uraloğlu almış oldukları geçiş belgelerine, lojistik ve taşımacılık konularına da değinerek, "Almış olduğumuz geçiş belgesi sayısı 1,7 milyona, ihraç sefer sayımız da 1,6 milyona ulaştı. Birlikte attığımız adımlar ülkemizin uluslararası ticaretine de doğrudan yansıdı ve bugün ihracatımızın yüzde 33'ü karayoluyla yapılıyor. Türkiye'nin ihracatı deprem ve talep düşüşüne rağmen 2023 yılında 256 milyar dolara çıktı. Sadece ülkemiz ihracatında değil, transit ticarette de taşımalardan aldığımız payı arttırdık. Ülkemiz hizmet ihracatı 100,8 milyar dolar seviyesine ulaşırken bunda taşımacılığın ve lojistiğin üstlendiği çok önemli bir rol olduğunu özellikle ifade etmek isterim. Şimdi, Zengezur ve Kalkınma Yolu Koridorları gibi attığımız yeni adımlarla da sektörümüzün gücünü daha da arttırma ve geliştirme arzusundayız. Ticaretin sürdürülebilirliği için yeni taşıma pazarları oluşturmak, alternatif taşıma koridorları geliştirmek öncelikli politikamız" dedi.

'ÖZELLİKLE DİJİTALLEŞME ALANINDA DA ÇOĞU ÜLKENİN ÖNÜNDEYİZ'

Bakan Uraloğlu, "2025 yılının ilk yarısında Çin ile kara ulaştırması karma komisyon toplantısı yaparak, taşımaları daha da geliştireceğiz. Katar ile 14 Kasım 2024 tarihinde ikili karayolu taşımacılığı anlaşmasını da imzaladık. Bölgedeki diğer ülkeler ile de karayolu taşımacılığı anlaşmasını tamamlayacağız. İmzalanan bu anlaşmalar, Kalkınma Yolunun karayolu ayağının önemli noktaları olacak. Özellikle dijitalleşme alanında da çoğu ülkenin önündeyiz. Bu konuda çeşitli ülkelere eğitimler düzenliyor, tecrübelerimizi paylaşıyor, dünyada ilk defa Elektronik Geçiş Belgesini biz geliştirdik" diye konuştu.

'MESLEKLERİN CİNSİYETİ YOKTUR'

Şoförlük mesleğinin yüzyıllardan beri var olduğunu belirten Uraloğlu, "Yüzyıllar önce hayvanların gücüyle çalışan taşıtların 19. yüzyıl itibarıyla yerini modern taşıtlara bırakmasıyla birlikte şoförlük de değişti ve dönüştü. Uzun yıllar boyunca da bu meslek daha çok erkeklerin egemen olduğu bir alandı. Artık çok iyi biliyoruz ki mesleklerin cinsiyeti yoktur. Bir ülkede kadınlar toplum hayatında etkin değilse, emin olun o ülkenin kalkınması, büyümesi, gelişmesi, hedeflerini gerçekleştirmesi asla mümkün değildir. Kadınlar sadece aile kurumunun kurucusu ve koruyucusu değil, ülkemizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin de en büyük değeridir. Günümüzde dünya hızla değişirken kadınlar da iş dünyasında her alanda daha aktif hale geliyor. Bu değişim, nakliye sektöründe de etkisini gösterdi. Artık kadın şoförlerin sektörün ayrılmaz bir parçası haline geldiğini görüyoruz. Bu nedenle kadın meslektaşlarımıza eşit fırsatlar sunmalı, çalışma koşullarını iyileştirmeli ve mesleki gelişimlerini desteklemeliyiz" şeklinde konuştu.

'KADIN ŞOFÖRLER, SEKTÖRÜMÜZE YENİ BİR SOLUK GETİRECEKTİR'

Uraloğlu, "Bakanlık olarak sürücülerimizin gerek yurt içi gerekse uluslararası taşımalarında güvenli bir şekilde park edebilecekleri, dinlenebilecekleri daha fazla TIR parkı ihtiyacını karşılamak için yeni bir İPA yani Avrupa Birliği Projesi'ne başlamayı da planlıyoruz. Konsept olarak kabul edildi ve şu an şartname ile bütçeleme çalışmaları sürüyor. Proje sayesinde ana ulaşım aksları üzerinde, uluslararası standartlarda kurulacak yeni park alanlarımız, sürücülerin tamir, bakım gibi ihtiyaçlarını karşılarken akıllı ulaşım sistemleri ile donatılarak, sınır kapıları ile de entegre çalışabilecek. Projenin en önemli hedeflerinden birisi de emniyetli ve güvenli TIR parkları oluşturarak, sürücülerin özellikle de kadın sürücülerin bu alanda istihdamını kolaylaştırmak. İnanıyorum ki bu tür çalışmalarımızla yakın gelecekte nakliye sektöründe kadınların sayısı daha da artacaktır. Kadın şoförler, sektörümüze yeni bir soluk getirecek, daha verimli ve güvenli bir taşımacılık anlayışının oluşmasına da çok ciddi bir katkı sağlayacaklardır" ifadelerini kullandı.