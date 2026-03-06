Bakan Uraloğlu: “Trenlerimizi gelecekte var olacak ihtiyaçları karşılamak üzere tasarladık”





"HEDEFİMİZ YIL SONUNA KADAR RAYLARA KOYMAK OLACAK"



Bakan Uraloğlu, saatte 225 kilometre Hıza Sahip Milli Elektrikli Hızlı Treni'nin Yol Testlerini bugün başlattıklarını aktararak, bu kapsamda trenin hız, fren, sürüş ve yol uyumu gibi tüm performans kriterlerini detaylı inceleyeceklerini anlattı.

Bu yoğun ve titiz test programları kapsamında trenin maksimum hızına ulaşıncaya, tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar devam edeceklerini dile getiren Uraloğlu, "Tüm test safhaları başarıyla tamamladığında da tren setlerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin hizmetine sunacağız. Hedefimiz yıl sonuna kadar raylara koymak olacak." ifadesini kullandı. Uraloğlu, 577 yolcu kapasiteli, alüminyum gövdeli 8 araçtan oluşan setin, otomatik tren durdurma sistemi, elektromekanik yolcu giriş kapıları, tam otomatik iklimlendirme, yangın ihbar, işitsel ve görsel yolcu bilgilendirme ve kamera sistemleriyle donatıldığından bahsederek, şöyle devam etti: "En önemli ve kritik sistemlerinden olan 'Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi' ile 'Cer Sistemi'ni, ASELSAN ile tamamen yerli ve milli olarak tasarladık ve ürettik. Trenle seyahat edecek yolcularımızın rahatlıkla kullanabilmeleri için Wİ-Fİ erişimi, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecekleri otomatlar ve mutfak bölümleri yerleştirdik. Ayrıca bu araçlarımızda engelli vatandaşlarımız için 2 yolcu bölmesi ve tekerlekli sandalyeleriyle platformdan araca ve araçtan platforma indirilip bindirilmesini sağlayan asansörlere de yer verdik. Trenlerimizi, yüksek konfor ve inovasyon ile mevcut ve gelecekte var olacak ihtiyaçları karşılamak üzere tasarladık. Hiç şüphesiz mühendislerimizin aklı, işçi kardeşlerimizin alın teri ve kararlılığıyla yoğrulmuş bu trenlerimiz, artık sadece bir araç değil, milli teknolojimizin raylardaki yeni zaferlerinden biri olacak. Türkiye Yüzyılı'nın simgesi, bağımsızlığımızın ve özgüvenimizin somut nişanesidir." Tüm bu rekor üretim, yatırım ve başarıların sürdürülebilir ve yeşil teknolojilere yönelik kararlı adımları sayesinde TÜRASAŞ'ın sanayi dünyasında hak ettiği yeri bulacağını belirten Uraloğlu, yeni hedeflerinin bu ivmeyi daha da hızlandırarak yerli ve milli demir yolu araç üreticisini Türkiye'nin en büyük ilk 100 sanayi kuruluşu arasına sokmak olduğunu kaydett. Uraloğlu, Adapazarı-Serdivan-Kampüs Tramvay Hattı'nın ihalesini de önümüzdeki hafta yapacaklarını belirterek, Adapazarı-Karasu Demir Yolu Hattı'nın ihalesini yaptıklarını, orada çalışmalara başladıklarını bildirdi.



"TÜRKİYE YERLİ VE MİLLİ SANAYİ İLE SAVUNMA ALANINDA YOL KAT ETTİ"



Adalet Bakanı Akın Gürlek de Türkiye'nin son zamanlarda yerli ve milli sanayi ile savunma alanında yol katettiğini belirterek, "Özellikle yerli trenin faaliyete geçmesi bizim için çok önemli. Sakarya her anlamda huzur ve kardeşliğin şehri, bugün bunu bizzat yerinde idrak ettik. Projenin vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi. Emeği geçenlere teşekkür eden Gürlek, yerli ve milli olarak yapacakları her şeyin ileride karşılarına çıkacağını, dünyanın zor süreçten geçtiğini, bu anlamda da kendi trenlerini yapmalarının çok faydalı olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından TÜRASAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Selim Koçbay, bakanlar Uraloğlu ve Gürlek'e TÜRASAŞ'ın 100 yıllık hikayesini anlatan maket hediye etti. Bakan Uraloğlu'nun telsizle makiniste komut vermesi üzerine gerçekleştirilen test sürüşüne, Bakan Gürlek ile ilgililer katıldı. Programa, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Sakarya milletvekilleri Çiğdem Erdoğan, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, AK Parti Genel Başkan Yardımcı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, TÜRASAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Selim Koçbay ile ilçe belediye başkanları ile fabrika yöneticileri ve işçiler katıldı.