Bakan Uraloğlu, Yüksekova Tüneli’nde inceleme yaptı

Bakan Uraloğlu, "Güzergahı 7 kilometre kısaltacak, seyahat süresini de 35 dakikadan 10 dakikaya indireceğiz. Yıllık 193,3 milyon lira tasarruf edeceğiz." dedi. Uraloğlu ayrıca T1 Tüneli'nin resmi açılışını yakında gerçekleştireceklerini, T2 Tüneli'ndeki çalışmaların ise 2027'de tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

BÖLGENİN YÜKSELEN YILDIZI HAKKARİ

Hakkari'nin Yeniköprü Yüksekova Yolu ve Yüksekova Çevre Yolu gibi yeni çalışmalarla da ulaşım ağını güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Uraloğlu, "Hakkari; yer altı zenginlikleri, binlerce yıllık tarihi, kültür varlıkları ve sınır kapılarıyla bölgede yükselen yıldızlardan bir tanesi. Hakkari'nin sahip olduğu bu potansiyelinin gelişiminin sistemli ve sürdürülebilir olması için ise ulaşım ağının gelişmesi şarttır." şeklinde konuştu.

HAKKARİ'YE 22 YILDA 46 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak son 22 yıl içerisinde Hakkari'nin ulaşım ve haberleşme altyapısının gelişmesi için 46 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini de belirten bakan Uraloğlu, "Bir kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 102 kilometreye yükselttik. Hiç BSK kaplamalı yolu yoktu, 167 kilometre BSK kaplama yaptık Hakkarili vatandaşlarımızı yollarda konforla tanıştırdık. 700 metre uzunluğunda 22 köprüsü vardı, bunu 3,2 kilometre uzunluğunda 50 köprüye yükselttik. 600 metre uzunluğunda 4 tüneli vardı, 2,8 kilometre uzunluğunda 9 tünele çıkardık. Gördüğünüz üzere yeni projelere de devam edeceğini belirtti.