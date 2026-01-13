Bakan Yardımcısı Ramazan Can’ın acı günü

Rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Nevin Kahraman için Nokta Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. İl Müftüsü Mustafa Topal'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Kahraman'ın naaşı, Yenimahalle Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında defnedildi. Cenaze törenine Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın yanı sıra Kahraman ailesi ve yakınları katıldı. Törende eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Adalet Bakan Yardımcıları Mehmet Yılmaz, Niyazi Acar ve Hurşit Yıldırım, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Hâkimler ve Savcılar Kurulu 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu da yer aldı.

Ayrıca Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin, Kırıkkale Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Sezgin, Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Uzelli, eski milletvekilleri, bürokratlar ve il protokolü törene katılarak Can ailesine taziyelerini iletti. Cenaze töreninde Ramazan Can ve ailesinin oldukça üzgün olduğu gözlendi.