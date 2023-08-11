Bakan Yardımcısı Tuzcuoğlu, şehit Ege Süleyman Görece’nin cenaze törenine katıldı

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu 21 Temmuz'da ağır yaralanan P. Uzm. Çvş. Ege Süleyman Görece yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
BAKAN YARDIMCISI TUZCUOĞLU'NDAN KURAN TİLAVETİ
10 Ağustos günü şehit olan Görece'nin Manisa Saruhanlı'daki cenaze törenine katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu; şehidin defni sırasında Kur'an-ı Kerim okudu.
Bakan Yardımcısı Tuzcuoğlu, şehit askerin defni sırasında Kur'an-ı Kerim okudu katıldı | Video