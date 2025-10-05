Bakan Yerlikaya açıkladı! Kırmızı bültenle aranan 6 suçlu ülkeye getirildi

Türkiye'nin uluslararası iş birliğiyle yürüttüğü operasyonlarda önemli bir başarıya imza atıldı. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele ile Asayiş Daire Başkanlıklarının ortak çalışması sonucu kırmızı bültenle aranan 6 kişi ve ulusal seviyede aranan 2 kişi Türkiye'ye getirildi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANANLAR YAKALANDI

Operasyon kapsamında; "yaralama, görevi yaptırmamak için direnme, hakaret ve hırsızlık" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan O.A. ve "kasten yaralama, nitelikli yağma, banka veya kredi kartının kötüye kullanılması ve silahla tehdit" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.Ö. Gürcistan'da yakalandı.

"Uyuşturucu ve uyarıcı madde ithal etme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Y.İ. İran'da, "kasten yaralama" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede i aranan A.A. Hırvatistan'da, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan aranan H.D. Almanya'da, "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yaralama" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan T.T. ise Arnavutluk'ta yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

ULUSAL SEVİYEDE ARANAN 2 SUÇLU GÜRCİSTAN'DA YAKALANDI

Ayrıca ulusal seviyede aranan S.B., "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından Gürcistan'da yakalandı. Yine Gürcistan'da yakalanan H.E.'nin ise "uyuşturucu ticareti" suçundan arandığı bildirildi.