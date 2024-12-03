Bakan Yerlikaya açıkladı! Uyuşturucu tacirlerine NARKOÇELİK darbesi: 2 bin 248 şüpheli yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 3 haftada düzenlenen NARKOÇELİK operasyonlarında; 2 ton 12 kg uyuşturucu madde ile 890 bin hapın ele geçirildiğini, 2 bin 248 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevi. Eğer çevrenizde uyuşturucu ile ilgili şüpheli bir durum fark ederseniz, 112'yi arayın. Biz gerekeni yapalım" ifadelerini kullandı.
Uyuşturucu Satıcılarına ve Uyuşturucuya yönelik son 3 haftada düzenlenen NARKOÇELİK operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 3, 2024
⚠️2 Ton 12 Kg Uyuşturucu Madde,
⚠️890 Bin 35 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗
⚠️ Zehir taciri ile sokak satıcısı 2 bin 248 şüpheli yakalandı.
Geleceğimizin teminatı olan… pic.twitter.com/ATK6BeFwCN