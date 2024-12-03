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Giriş Tarihi: 3.12.2024 08:40

Bakan Yerlikaya açıkladı! Uyuşturucu tacirlerine NARKOÇELİK darbesi: 2 bin 248 şüpheli yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 3 haftada düzenlenen NARKOÇELİK operasyonlarında; 2 ton 12 kg uyuşturucu madde ile 890 bin hapın ele geçirildiğini, 2 bin 248 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

DHA
Bakan Yerlikaya açıkladı! Uyuşturucu tacirlerine NARKOÇELİK darbesi: 2 bin 248 şüpheli yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 3 haftada düzenlenen NARKOÇELİK operasyonlarında; 2 ton 12 kg uyuşturucu madde ile 890 bin hapın ele geçirildiğini, 2 bin 248 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevi. Eğer çevrenizde uyuşturucu ile ilgili şüpheli bir durum fark ederseniz, 112'yi arayın. Biz gerekeni yapalım" ifadelerini kullandı.

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Bakan Yerlikaya açıkladı! Uyuşturucu tacirlerine NARKOÇELİK darbesi: 2 bin 248 şüpheli yakalandı!
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