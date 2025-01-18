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Giriş Tarihi: 18.1.2025 09:47

Bakan Yerlikaya duyurdu! 23 ilde FETÖ'ye "Kıskaç-35" operasyonu: 47 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen "Kıskaç-35" operasyonlarında gözaltına alınan 47 şüpheliden 33'ünün yakalandığını bildirdi.

DHA
Bakan Yerlikaya duyurdu! 23 ilde FETÖ’ye Kıskaç-35 operasyonu: 47 gözaltı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yapığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; 23 ilde 2 haftadır FETÖ'ye yönelik devam eden 'Kıskaç-35' operasyonlarımızda 47 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Şüphelilerden 33'ünün tutuklandığını, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini aktaran Yerlikaya, "Şüpheliler; FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, terör örgütüne finans sağlamak ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ propagandası yapmak suçlarından aranıyordu.

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DOKÜMAN VE DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sonucu; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi" dedi. Cumhuriyet başsavcılıkları ve jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok" açıklamasında bulundu.

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Bakan Yerlikaya duyurdu! 23 ilde FETÖ'ye "Kıskaç-35" operasyonu: 47 gözaltı
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