Bakan Yerlikaya duyurdu! 23 ilde FETÖ'ye "Kıskaç-35" operasyonu: 47 gözaltı

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DOKÜMAN VE DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sonucu; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi" dedi. Cumhuriyet başsavcılıkları ve jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok" açıklamasında bulundu.