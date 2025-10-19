Haberler Yaşam Haberleri Bakan Yerlikaya duyurdu! 32 ilde FETÖ operasyonu: 62 şüpheli yakalandı!
Giriş Tarihi: 19.10.2025 09:29 Son Güncelleme: 19.10.2025 09:45

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32 ilde FETÖ’ye yönelik son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda 62 şüphelinin yakalandığını, 41'inin ise tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32 ilde FETÖ'ye yönelik son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda 62 şüphelinin yakalandığını, 41'inin ise tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"32 ilde FETÖ'ye yönelik son 2 haftadır jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda 62 şüpheliyi yakaladık. 41'i tutuklandı. 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Burdur, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Uşak ve Van'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ'nün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

