Bakan Yerlikaya duyurdu! Bayram tatilindeki kazalarda 74 kişi hayatını kaybetti

KAZALARIN ANA NEDENİ YİNE AŞIRI HIZ

Kazaların yüzde 41'inin sebebi "aşırı hız" olarak kayıtlara geçti. Hayatını kaybeden 74 vatandaşın 44'ü de yine aşırı hız nedeniyle yaşanan kazalarda yaşamını yitirdi. Diğer kazaların sebepleri arasında geçiş önceliği ihlali, arkadan çarpma, şerit ihlali, dönüş kurallarına uymama ve kırmızı ışık ihlali yer aldı.

PENDİK GİŞELERİNDE 2 ACI KAZA

Bakan Yerlikaya, Pendik gişelerinde yaşanan ve 4 öğretmenin hayatını kaybettiği kazaya da değinerek, bir gün sonra aynı yerde benzer bir kazanın daha meydana geldiğini, burada da bir vatandaşın yaşamını yitirdiğini hatırlattı. Her iki kazanın da "aşırı hız" ve "arkadan çarpma" nedeniyle gerçekleştiği belirtildi.