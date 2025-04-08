Bakan Yerlikaya duyurdu! Bayram tatilindeki kazalarda 74 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatili süresince trafik güvenliği konusunda alınan önlemleri ve yaşanan kazalara ilişkin çarpıcı verileri kamuoyuyla paylaştı. 9 günlük bayram tatilinde 6 bin 268 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana gelirken, olay yerinde 74 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 199 kişi de yaralandı. Kazaların yüzde 41'inin sebebi "aşırı hız" olarak kayıtlara geçti. Diğer kazaların sebepleri arasında geçiş önceliği ihlali, arkadan çarpma, şerit ihlali, dönüş kurallarına uymama ve kırmızı ışık ihlali yer aldı.
DENETİMLER 81 İLDE EŞ ZAMANLI YÜRÜTÜLDÜ
25 Mart'ta tüm valiliklere gönderilen "Trafik Tedbirleri" genelgesiyle start verilen denetim seferberliği, 26 Mart-8 Nisan tarihleri arasında 14 gün boyunca aralıksız sürdü. Bakan Yerlikaya, bu süreçte 69 bin 11 polis ve jandarma personelinin sahada görev yaptığını belirtti.
YOLLAR HAVADAN VE KARADAN GÖZETLENDİ
Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla 1.271 radar aracı ve 468 ortalama hız tespit sistemiyle 19 bin 326 kilometrelik yol denetlendi. Ayrıca 3 bin 81 saat boyunca drone ve helikopterle havadan trafik kontrolü sağlandı. Otobüs kazalarını önlemek için 720 sivil personel, yolcu gibi otobüslere binerek sürücüleri denetledi.
4,9 MİLYON ARAÇ KONTROL EDİLDİ, 7.720 SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE EL KONULDU
Toplamda 4 milyon 957 bin 939 araç denetimden geçti. Kurallara uymayan 593 bin 654 sürücüye cezai işlem uygulandı. 48 bin 21 araç trafikten men edilirken, 7 bin 720 sürücünün ehliyetine el konuldu. Bu rakamlarla geçen yıla göre denetimlerin yüzde 30,6 oranında arttığı vurgulandı.
KAZALARIN ANA NEDENİ YİNE AŞIRI HIZ
Kazaların yüzde 41'inin sebebi "aşırı hız" olarak kayıtlara geçti. Hayatını kaybeden 74 vatandaşın 44'ü de yine aşırı hız nedeniyle yaşanan kazalarda yaşamını yitirdi. Diğer kazaların sebepleri arasında geçiş önceliği ihlali, arkadan çarpma, şerit ihlali, dönüş kurallarına uymama ve kırmızı ışık ihlali yer aldı.
PENDİK GİŞELERİNDE 2 ACI KAZA
Bakan Yerlikaya, Pendik gişelerinde yaşanan ve 4 öğretmenin hayatını kaybettiği kazaya da değinerek, bir gün sonra aynı yerde benzer bir kazanın daha meydana geldiğini, burada da bir vatandaşın yaşamını yitirdiğini hatırlattı. Her iki kazanın da "aşırı hız" ve "arkadan çarpma" nedeniyle gerçekleştiği belirtildi.
KAZALARIN YARISI 14.00-20.00 SAATLERİ ARASINDA
Tatil süresince gerçekleşen kazaların yüzde 45'inin 14.00 ila 20.00 saatleri arasında meydana geldiğini belirten Yerlikaya, bu saat diliminde hayatını kaybedenlerin oranının da yüzde 44,6 olduğunu vurguladı. "Bir saniyelik sabır, bir canı kurtarabilir" diyen Yerlikaya, emniyet kemeri kullanımının hayati önem taşıdığını bir kez daha hatırlattı.
YENİ YASA TASLAĞI YOLDA
Trafik kazalarını azaltmak ve kural ihlallerine yönelik caydırıcılığı artırmak amacıyla Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin 32 maddelik yasa taslağının hazırlandığını duyuran Yerlikaya, bu taslağın önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunulacağını açıkladı.
KURALLARA UYAN SÜRÜCÜLERE TEŞEKKÜR
Açıklamasının sonunda tüm sürücülere seslenen Bakan Yerlikaya, "Lütfen aşırı hız yapmayalım, emniyet kemerlerimizi mutlaka takalım, araç kullanırken gözümüz cep telefonunda değil, yolda olsun" çağrısında bulundu. Yerlikaya, trafik kurallarına harfiyen uyan tüm sürücülere teşekkür ederek sözlerini tamamladı.