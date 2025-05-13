Bakan Yerlikaya duyurdu! Hakkari ve Van’da 339 kg uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hakkâri ve Van'da 339 Kg Uyuşturucu Madde ele geçirdik" Hakkâri ve Van'da Jandarmamız tarafından düzenlediğimiz operasyonlarda; 145 kg metamfetamin, 143 kg eroin ve 51 kg skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

HAKKÂRİ: Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Hakkâri İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; bir evde uyuşturucu madde arama köpek unsurlarıyla yapılan aramada; 143 kg Eroin, 25 kg Metamfetamin ve 21 kg Skunk olmak üzere toplam 189 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.

VAN: Gürpınar Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda; 120 kg Metamfetamin ve 30 kg skunk olmak üzere toplam 150 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hakkâri ve Van Valimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılarımızı, İl Jandarma Komutanlıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir."