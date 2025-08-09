Bakan Yerlikaya duyurdu: İzmir’de batan tekneden 3 kişi kurtarıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 Ağustos 2025 Cuma gecesi İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında batan tekneden 3 vatandaşın kurtarıldığını, resmi Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Yerlikaya paylaşımında, "İzmir Karaburun'da batan tekneden 3 vatandaşımız kurtarıldı." ifadelerine yer verdi. Olayın detaylarını aktaran Bakan, "8 Ağustos 2025 Cuma gecesi, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, içerisinde 3 vatandaşımızın bulunduğu gezi teknesinin su aldığı ve batma tehlikesi geçirdiği bilgisinin alınması üzerine; 1 Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-505) ve 2 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-902, TCSG-912) derhal olay yerine sevk edildi." dedi.

Arama-kurtarma çalışmalarının başarılı geçtiğini belirten Ali Yerlikaya, "Yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda, deniz yüzeyinde tespit edilen 3 vatandaşımız sağ ve bilinci açık şekilde Sahil Güvenlik Botu'na alınarak, Çeşme Sahil Güvenlik İskelesi'nde 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, operasyonu titizlikle gerçekleştiren Sahil Güvenlik Komutanlığı personelini tebrik ederek, "Allah yardımcınız olsun." mesajını paylaştı.