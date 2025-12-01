Bakan Yerlikaya Jandarma Genel Komutanlığı 2025 yılı değerlendirme toplantısında konuştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanı, kolordu ve tugay komutanları, daire başkanları ve il jandarma komutanlarının katılımıyla gerçekleştirilen yıllık değerlendirme toplantısında, Jandarma Teşkilatı'nın 2025 yılındaki faaliyetlerini ve elde ettiği sonuçları kapsamlı biçimde anlattı.

JANDARMA 2 ASRA YAKIN TECRÜBESİYLE BİRLİĞİN TEMİNATI

Toplantının başında Jandarma Teşkilatına ve devlet geleneğine vurgu yapan Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin 2.200 yıllık kadim devlet geleneği ve 1000 yıllık vatan hâkimiyetiyle hiçbir zaman bağımsızlığından ve birliğinden taviz vermediğini ifade etti. Jandarmanın, 186 yıllık geçmişiyle "kardeşliği, birlik ve beraberliği" koruma görevini sürdürdüğünü belirten Yerlikaya, Jandarmanın kanun üstünlüğünü vatanın her karışında hâkim kıldığını söyledi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE DOĞRU KARARLILIKLA

Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin huzuru için terörle mücadelede taviz verilmediğini belirterek 2025 yılı verilerini paylaştı. Buna göre; 14'ü büyük, 77'si orta çaplı olmak üzere toplam 91 arazi taraması gerçekleştirildi. Bu çalışmalarda 306 mağara ve sığınak imha edildi, 3 bin 442 kilogram patlayıcı madde ile 403 silah ve 45 bin 465 mühimmat ele geçirildi. İHA ve İKU'lar toplam 43 bin 193 saat uçuş yaptı. Ayrıca, 10'u Diyarbakır annelerinin çocukları olmak üzere 103 terör örgütü mensubu ikna yoluyla teslim oldu.

KATALOGLUK SUÇLARDA TARİHİ DÜŞÜŞ

Jandarma bölgesinde 2025 yılının ilk 11 ayında "kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta" olay sayısı yüzde 10,5 azaldı ve 100 bin 773'ten 90 bin 205'e düştü. Aydınlatma oranı ise yüzde 99,8'e yükseldi. Kasten yaralama yüzde 9,1; kasten öldürme yüzde 6 oranında azaldı.

Malvarlığına karşı işlenen 9 önemli katalog suçta ise olay sayısı yüzde 20,8 azalarak 11 bin 381'den 9 bin 10'a geriledi. Aydınlatma oranı yüzde 82,6'dan yüzde 89,3'e yükseldi. Motosiklet hırsızlığı yüzde 47, evden hırsızlık ise yüzde 31,7 azaldı.

ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELEDE 328 ÇETE ÇÖKERTİLDİ

Yerlikaya, 2025'te organize suç örgütlerine yönelik 328 nokta atışı operasyon düzenlendiğini; bunların 241'inin KOM, 62'sinin Narkotik, 25'inin Siber birimlerce yürütüldüğünü açıkladı. Operasyonlarda 1.934 kişi tutuklandı. "Suçtan beslenen hiçbir yapı, Jandarmanın nefes aldığı coğrafyada barınamaz" diyen Bakan, Jandarmanın sahadaki etkinliğinin tarihi seviyeye çıktığını söyledi.

UYUŞTURUCUYA KARŞI SAVAŞ: 4 BİN 120 TUTUKLAMA

Yerlikaya, 1 Ocak–27 Kasım 2025 döneminde uyuşturucu operasyonlarında 4 bin 120 kişinin tutuklandığını, 73 ton uyuşturucu madde ve 16 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. NARVAS ihbar sistemi, Narkogöz, uydu destekli ekim tespiti ve TB2 İHA'larla yürütülen yenilikçi mücadele yöntemlerini hatırlattı.

SİBER VATAN: 43 BİN SUÇ UNSURU TESPİT EDİLDİ

Siber dünyada 7/24 görev yapan Jandarma siber birimleri, 1 Ocak–27 Kasım döneminde 43 bin 40 suç unsuru taşıyan hesap ve şahıs tespit etti. Bunların 17 bin 121'i terör iltisaklıydı. Operasyonlar sonucunda 1.200 kişi tutuklandı.

OTOYOL JANDARMASI 3 BİN 524 KİLOMETREDE GÖREVDE

15 Ekim 2024'te hayata geçirilen Otoyol Jandarması uygulamasının detaylarını paylaşan Yerlikaya; 4 bin 703 kilometrelik otoyol ağının yüzde 75'ine denk gelen 3 bin 524 kilometresinde artık Otoyol Jandarmasının görev yaptığını söyledi. 56 ana birlik, 3 bin 793 personel, 1.006 tim ve 731 yeni araçla otoyolların "güven koridoru"na dönüştürüldüğünü belirtti. 2030'da trafik kazalarına bağlı can kaybını yüzde 50 azaltmayı, 2050'de sıfır can kaybı hedefini açıkladı. 2025'te denetlenen araç sayısının 63 milyona ulaştığı, bunun 2024'e göre yüzde 58 artış olduğu bildirildi.

JANDARMANIN TEKNOLOJİK VE KURUMSAL KAPASİTESİ GÜÇLENDİ

Bakan Yerlikaya, göreve geldiğinden bu yana Jandarmaya 9 bin 728 yeni kara aracı, 35 hava aracı kazandırıldığını; yaka kamerası sayısının 4 bin 655'ten 50 bine çıkarıldığını açıkladı. Ayrıca 393 yeni hizmet binasının inşasına başlandığını, 259'unun tamamlandığını söyledi. Bakanlık olarak teknolojik kapasiteyi ve altyapıyı güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.

"RABBİM AYAĞINIZA TAŞ DEĞDİRMESİN"

Konuşmasının sonunda şehitleri rahmetle, gazileri minnetle anan Bakan Yerlikaya, Jandarma Teşkilatının 186 yıllık mazisiyle milletin güven kaynağı olduğunu söyledi. Jandarmanın her mensubuna teşekkür eden Yerlikaya, "Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Adımlarınızı sabit, akıbetinizi muzaffer eylesin" diyerek konuşmasını tamamladı.