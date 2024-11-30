Bakan Yerlikaya: Usulsüz çakar kullananlara 96 bin lira ceza uygulanacak

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7533 sayılı 'Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la birlikte usulsüz çakar kullananlara yeni cezalar getirildiğini belirtti.

Yerlikaya, "Çakar kullanan sürücülere 96 bin TL trafik idari para cezası uygulanacak. Sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak ve araç 30 gün süre ile trafikten menedilecek. Sürücü son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru 1 yıl içinde 2 veya daha fazla kez kanunu ihlal etmiş ise sürücülere her seferinde 192 bin TL trafik idari para cezası uygulanarak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araç 60 gün süre ile trafikten menedilecek. Mevzuatta izin verilmeyen araçlara takılan çakar cihazlarına mülki amir tarafından el konulacak ve mülki amir tarafından mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilecek" ifadelerini kullandı.