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Giriş Tarihi: 29.3.2025 09:39 Son Güncelleme: 29.3.2025 09:52

Bakan Yerlikaya’dan bayram trafiği uyarısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı öncesinde yola çıkacak sürücülere önemli uyarılarda bulundu. Sosyal medya hesabından “Bazen hatıralar yetmez” notuyla bir paylaşım yapan Yerlikaya, son 5 yılda sadece Ramazan Bayramı tatillerinde 483 kişinin hayatını kaybettiğini, 26 bin 331 kişinin ise yaralandığını belirtti.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Bakan Yerlikaya’dan bayram trafiği uyarısı

Bayram tatili için yola çıkacak sürücülere seslenen Yerlikaya, "Yollar bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Bazen trafikte göstereceğimiz bir saniyelik sabır, bir ömür mutluluk getirir. Ve bayram sabahları sevdiklerimizin boynu bükük kalmaz." ifadelerini kullandı.

"AŞIRI HIZ YAPMAYALIM, EMNİYET KEMERİMİZİ MUTLAKA TAKALIM"

Ölümlü trafik kazalarında 'aşırı hız'dan sonra en önemli etkenlerin 'şerit izleme, değiştirme', 'geçiş önceliği', 'arkadan çarpma', 'dönüş kuralları' ve 'kırmızı ışık ihlali' olduğunu vurgulayan Yerlikaya, sürücülere şu çağrıda bulundu:

"Lütfen, trafik kurallarına harfiyen uyalım. Asla aşırı hız yapmayalım, emniyet kemerimizi mutlaka takalım. Yorgun ve uykusuzken direksiyon başına geçmeyelim, trafikte gözümüz cep telefonunda değil, yolda olsun."

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Bakan Yerlikaya’dan bayram trafiği uyarısı
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