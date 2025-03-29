Bakan Yerlikaya’dan bayram trafiği uyarısı

Bayram tatili için yola çıkacak sürücülere seslenen Yerlikaya, "Yollar bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Bazen trafikte göstereceğimiz bir saniyelik sabır, bir ömür mutluluk getirir. Ve bayram sabahları sevdiklerimizin boynu bükük kalmaz." ifadelerini kullandı.

"AŞIRI HIZ YAPMAYALIM, EMNİYET KEMERİMİZİ MUTLAKA TAKALIM"

Ölümlü trafik kazalarında 'aşırı hız'dan sonra en önemli etkenlerin 'şerit izleme, değiştirme', 'geçiş önceliği', 'arkadan çarpma', 'dönüş kuralları' ve 'kırmızı ışık ihlali' olduğunu vurgulayan Yerlikaya, sürücülere şu çağrıda bulundu:

"Lütfen, trafik kurallarına harfiyen uyalım. Asla aşırı hız yapmayalım, emniyet kemerimizi mutlaka takalım. Yorgun ve uykusuzken direksiyon başına geçmeyelim, trafikte gözümüz cep telefonunda değil, yolda olsun."