Bakan Yumaklı açıkladı: Gazze için hatıra ormanı kurulacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da "Milli Ağaçlandırma Günü Kampanyası"na ilişkin basın toplantısı düzenledi. Yangınlarla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Türkiye dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ilk 4 ülke arasına girmiş oldu. Orman yangınları bütün dünyada önemli bir yer tuttu. Ülkemizde maalesef ki orman yangınlarının doğrudan ya da dolaylı yüzde 96'sı insan unsuru taşıdı. Bu yıl şu ana kadar 2982'si orman içinde 4110'u orman dışında olmak üzere 7092 yangınla mücadele ettik" dedi.

YANAN ALANLAR İMARA AÇILAMAZ

Yanan alanların imara açılamayacağını kaydeden Yumaklı, "Anayasamızın 169'uncu maddesi bizlere yanan orman alanlarını yeniden ağaçlandırma sorumluluğu veriyor. Bu noktada her yaz maalesef ki yangınların olduğu zaman dilimi içerisinde ortaya konan bir yalanın gerçeğini ifade etmek istiyorum. Yanan alanlar hiçbir şekilde imara açılamaz, orası tekrar ağaçlandırılmak zorundadır. Yanan alanların bir sonraki yılın sonuna kadar tohumla ve fidanla buluşmasını gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

GAZZE İÇİN HATIRA ORMANI

Gazze için hatıra ormanı kurulacağını açıklayan Yumaklı, "Yeşil Vatan seferberliği başlatıyoruz. Yanan alanlar hiçbir şekilde imara açılamaz. gelecegenefes.gov.tr adresinden ihtiyaç duyulan tüm bilgilere ulaşılabilecek. Milletimizle fidanları buluşturan dijital bir köprüdür. Seferberliğin ilk noktası 11 Kasım fidan dikme günü. Gazze için hatıra ormanı kuruyoruz" dedi.