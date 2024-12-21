Bakan Yumaklı Kastamonulu vatandaşlarla bir araya geldi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti İl Kongresi'nde Kastamonulu vatandaşlarla biraraya geldi. Yumaklı burada Kastamonulu vatandaşlara seslendi. Yumaklı, Kastamonu'da yapılacak projeleri vatandaşlara duyurdu. Kastamonu'yu Türkiye'nin güzide şehirlerinden biri yapacaklarını ifade eden Yumaklı, 2025 yılında Kastamonu'da birçok önemli projenin hayata geçirileceğini söyledi.

TEKNOFEST KUŞAĞINDAN TARIMSAL YATIRIMLARIMIZA KADAR HER ALANDA ÜLKEMİZİ GELİŞTİRİYORUZ

Kongrede Kastamonulu vatandaşlara hitapta bulunan Yumaklı, "Milletin değerleriyle hemhal olmuş, aynı zamanda muasır medeniyet seviyesi bilinciyle kendini temayüz ettirmiştir. Bunun için, girdiği bütün seçimlerde milletimizin büyük teveccühünü kazanmıştır. Türkiye, AK Parti'yle küllerinden adeta yeniden doğarak, bir diriliş ve şahlanma sürecine girmiştir. Yaşadığımız bu süreç, inanıyoruz ki ülkemizin ve milletimizin tarihinde yeni bir dönüm noktasıdır. Biz buna yürekten inanıyor, Türkiye'nin son 22 yılını bunun bir ispatı ve işareti olarak görüyoruz. Milletimizin irfanına, AK Parti'nin değerlerine, ilkelerine ve toplumu kucaklama kabiliyetine güveniyoruz. Hizmet siyasetinden de, Türkiye'nin geleceği için yatırım ve vizyon geliştirmekten de asla ödün vermiyoruz. Milli savunma teknolojisinden sağlık hizmetlerine, TEKNOFEST kuşağından tarımsal yatırımlarımıza kadar her alanda ülkemizi geliştiriyoruz." şeklinde konuştu.

KASTAMONULULARA SON 22 YILDA 34 MİLYAR LİRADAN FAZLA DESTEK SAĞLADIK

Konuşmasında AK Parti döneminde Kastamonu'da yapılan çalışmalardan bahseden Yumaklı, "Bakanlık olarak, Kastamonu'muza son 22 yılda 34 Milyar liradan fazla tarım-orman-su alanında destek verdik ve yatırım yaptık. Su alanında, 22 milyar lira yatırımla 131 tesisi hizmete aldık. 10 baraj ve 4 gölet inşa ettik. Bu sayede 288 bin dekar verimli arazimiz suya kavuştu. Tarımsal hâsılamızı 24 kat artışla 14,2 milyar liraya çıkardık. Şehrimize özgü 34 ürüne Coğrafi İşaret Tescili kazandırdık. Bu sayede Kastamonu'da üretilen ürünlerin markalaşmasına katkı sağladık. 148 milyon fidanı toprakla buluşturduk."

KASTAMONU'YU TÜRKİYE YÜZYILI'NIN GÜZİDE ŞEHİRLERİNDEN BİRİ YAPACAĞIZ

ORKÖY kapsamında 860 milyon lira hibe ve kredi sağlayarak 8 bin 900 projeyi desteklediklerini belirten Yumaklı, "Elbette güzel şehrimiz için ne yapsak az. Kastamonu'muzu, üzerinde çalıştığımız birçok projeyle Türkiye Yüzyılı'nın güzide şehirlerinden biri yapacağız. Gerek Bakan Yardımcılığım dönemimde, gerekse Bakanlık süresince Kastamonulu hemşehrilerimizin hep yanındaydım. Sadece bakanlığımın değil, hükümetimizin şehrimize yaptığı bütün yatırım ve projelerin en yakın takipçisi oldum. Milletvekillerimizle ve teşkilatımızla da sürekli istişare halinde bulunduk. 2023 ve 2024 yıllarında, sadece iki yıllık sürede, tarımdan eğitime, ulaştırmadan enerjiye, sağlıktan turizme kadar bütün alanlarda tam 216 proje ve yatırımı tamamladık. Çiftçilerimize ve orman köylülerimize ekipman desteklerinden taşkın koruma ve dere ıslah projelerine, köy yollarından köprülere, okullara, kütüphanelere, spor salonlarına, yüzme havuzlarına, hastanelere kadar, ilimizin ve ilçelerimizin ne ihtiyacı varsa tek tek karşıladık."

ÇİFTÇİLERİMİZİN GEREKLİ TÜM İHTİYAÇLARINI KARŞILIYORUZ

Yumaklı, Kastamonu'da ilerleyen yıllarda yapılacak projelere ilişkin şunları söyledi: "Hükümetimizin devam eden ve takibimizde olan 157 projesi için şu ana kadar 16 milyar lira harcama yapıldı. İnşallah bunları da önümüzdeki dönemde tek tek tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. 2 milyar lira maliyeti olan Araç Çayı ıslahını da hızlandıracağız, inşallah 2026'da bitirmiş olacağız. Toplam maliyeti 3.7 milyar lira olan Obrucak Barajı ve Sulaması projesinde, 1 milyar lira maliyetli Obrucak barajında 2025 yılının ilk yarısında su tutacağız. 2.7 milyar lira maliyetli ve 14 bin hektar sulama faydası olan Obrucak Barajı Sulaması işinde ise %25 gerçekleşme sağladık. İnşallah 2027 yılında tamamlamayı hedefliyoruz. Devrekani Besi Organize Tarım Bölgesinin altyapı inşaatını yaklaşık 700 milyon lira harcamayla inşallah 2025 yılında bitireceğiz. Ardından yatırımcılarımızın hizmetine sunacağız. 19 bin hayvan kapasiteli ve 1500 kişiye istihdam sağlayacak Besi OTB'miz, sadece Kastamonu için değil, bölge hayvancılığı için de önemli olacak. Bozkurt Ezine Çayı Islahı 2. Kısmını önümüzdeki yıl bitiriyoruz. Devrekani Alibeyoğlu Göletini, Azdavay ve Çatalzeytin'i taşkınlardan koruyacak ıslah projelerimizi 2025 yılında tamamlıyoruz inşallah. Tosya Aşağıkayı Göleti, Hanönü Gökçeağaç Göleti ve Sulaması İkmali yapımlarına önümüzdeki yıl başlıyoruz. Devrekani Alibeyoğlu Göleti Sulamasının ihalesini de yine 2025 yılında gerçekleştireceğiz. Pancar çiftçilerimizin işlerini kolaylaştırmak için de çalışmalarımız sürüyor. Yıl bitmeden bütün alımları bitirmiş olacağız. Ayrıca Taşköprü'ye bir adet pancar boşaltma makinesi getiriyoruz. Fabrika sahasında, bekleme yeri dahil olmak üzere çiftçilerimiz için gerekli bütün ihtiyaçları da karşılıyoruz."

ORMAN ŞEHRİMİZ KASTAMONU'YA 2025 YILINDA ÖNEMLİ YATIRIMLAR GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Kastamonu'nun bir orman şehri olduğuna değinen Yumaklı, Kastamonu'ya ormancılık alanında birçok yatırımın gerçekleştirileceğinin sinyalini verdi. Yumaklı, Ormancılık alanında da 2025 yılında şehrimize önemli yatırımlar gerçekleştireceğiz. 500 aileye %20si hibe %80'i faizsiz olmak üzere toplam 130 Milyon TL ORKÖY kredi ve hibe desteği sağlayacağız. Ormanların bakımı, ağaçlandırma, erozyonla mücadele gibi ormancılık faaliyetlerinde çalışıp alın teri döken Kastamonulu orman köylümüzün toplam 3 milyar TL gelir elde etmesini sağlayacağız. Türkiye genelinde ise; orman köylülerimize toplam 2 milyar 250 milyon lira ORKÖY kredi hibe desteği vereceğimizi bu vesileyle Orman Şehrimiz Kastamonu'dan ilan etmiş olalım. Hem Kastamonu'ya hem ülkemize hayırlı olsun inşallah. Kastamonu'da 1 milyon 150 bin adet fidan üretecek, 2 yeni bal ormanı kuracağız. Baldan söz etmişken, bu vesileyle yeni bir gelişmeyi buradan duyurmak isterim. Malumunuz, Bakanlık olarak yeni bir sisteme geçtik. Artık taklit tağşiş dediğimiz, gıdadaki sahte üretimleri tespit edip en ağır yaptırımları uyguladıktan sonra, firma ismi ve markasıyla anlık yayınlıyoruz. Son dönemde özellikle bal ürünlerinde çok fazla sahtecilik olduğunu gördük ve bunları da yayınladık. Bu yeni sistemde 23 firmanın 56 ürünün uygunsuz olduğunu tespit ettik. Elbette bütün bir sektörü töhmet altında bırakmak doğru değil. Üretimini doğru ve kuralına uygun yapan firmalarımıza da milletimiz adına teşekkür ediyorum. Ancak, uygunsuzlukların daha da azalması için de bir yandan çalışmalar yürütüyoruz. Şimdi yeni bir yönetmelik hazırladık, yakında yayınlayacağız. Buna göre, bal ve arı ürünleri işleme ve dolum yerlerinde, başka hiç bir faaliyete izin vermeyeceğiz. Bal işleme ve dolum işletmelerinde reçel üretimi gibi farklı faaliyetler yapıldığında, buradaki şekerlerin bala ilave edilmesi gibi durumlarla karşılaşıyorduk. Bu sorunun ortadan kalkması için bal ve arı ürünleri üreten ve paketleyen işletmelerde başka bir üretim faaliyetine izin vermeyeceğiz. Bal ve arı ürünleriyle birlikte başka bir gıda üretim faaliyeti gerçekleştiren mevcut işletmelerin de bu düzenlemeye uymalarını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

1.6 MİLYAR LİRAYA MAL OLACAK 250 YATAKLI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİNİ 2025 YILINDA HİZMETE ALACAĞIZ

Bakan Yumaklı sözlerini şöyle sürdürdü: "Kastamonumuz eşsiz doğal güzelliğiyle çeşitli branşlardaki milli takımlarımız için gözbebeği bir şehir. Önümüzdeki yıl yine milli takım kamplarına ev sahipliği yapacak şehrimizde, ayrıca birçok spor organizasyonu gerçekleştireceğiz. Gençlere, kadınlara, engelli kardeşlerimize dönük etkinliklerle inşallah Kastamonu bölgenin spor merkezlerinden biri olacak. İnşallah ilimize 5. organize sanayi bölgesini de kazandırıyoruz. Araç-İhsangazi OSB için etüt çalışmaları başladı. Fizibilite süreci, altyapı ve üst yapı inşaatı ve yatırım süreçlerini de sıkı şekilde takip edeceğimizi bilmenizi isterim. Güncel rakamlarla 1.6 milyar liraya mal olacak 250 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezini 2025 yılında hizmete alacağız. Bütün bu yatırımlar Kastamonumuza ve hemşerilerimize şimdiden hayırlı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz, gece gündüz demeden bu ülke için çalışmaya devam edeceğiz."