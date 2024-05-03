Bakan Yumaklı: ’Orman Benim’ kampanyasının startını Muğla’dan verdi

Orman yangınlarına karşı alınacak önlemler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünce "Orman Benim" kampanyası başlatılıyor. "Orman Benim" kampanyası 3 Mayıs Cuma günü saat 10.00 da tüm yurt genelinde 81 ilde eşzamanlı olarak yapıldı.

Tarım ve Orman Bakan İbrahim Yumaklı beraberinde Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile birlikte "Orman Benim" kampanyasının startını Muğla'dan verdi. Muğla- Marmaris karayolu üzeri Gülağzı mevkiinde yapılacak programda il protokolü ve öğrencilerin katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

10 ORMAN YANGININDAN 9'U İNSAN KAYNAKLI

Programda konuşan Bakan Yumaklı, "Yaz aylarının gelmesiyle beraber yangın tehdidinin arttığını hepimiz biliyoruz artık. Bunun farkındayız. Geçtiğimiz dönemlerde yaşadığımız ağır tecrübeler sebebiyle. Dolayısıyla iklim değişikliği en çok etkilediği ülkelerden birisi olarak Türkiye, iklim değişikliğinden kaynaklı orman yangınlarının riski ve tehdidi altında. Ancak bizler alınacak önlemlerle bu yangınların oluşmasını engelleyecek kabiliyete sahibi. Orman Benim kampanyasıyla bugün Türkiye'mizin 81 ilinde bir farkındalık bir algıyı yükseltme çalışmasını başlatacağız. Amacımız erken ve etkili mücadelelerle orman yangını riskini engellemek. Yangınla mücadeledeki en büyük başarının orman yangını çıktığında ona müdahale ile söndürmek değil, orman yangının çıkmasını engellemek. Dolayısıyla toplumun bilgilendirilmesi faaliyetleri yılın 12 ayı devam ediyor. Bunun yanı sıra teknik çalışmalar da var. Orman yangınlarıyla mücadelede en önemli hususlardan birisi de ekosistemimizi buna dayanıklı hale getirmek. Bu kapsamda ağaçlandırma faaliyetlerimizi yangına dayanıklı yapraklı türlerle, yaban hayatı için besin kaynağı da oluşturacak meyveli ağaçlarla birlikte yeni ağaçlandırma alanlarımızı bu şekilde oluşturmaya gayret ediyoruz. Ancak unutmayalım ki her 10 orman yangınından 9'u insan kaynaklı. Ormana atılan atıklar maalesef ki bu yangınların büyümesindeki en büyük sebep. Bunun için ormanlarımızın temiz tutulması hayati öneme haiz. Ormanlarımızın bu atıklardan temizlenmiş olması son derece kıymetli. Bu mücadeleyi 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızla bir milli mücadele ruhuyla gerçekleştirmeye başladık. Bu yöndeki gayrete, cesarete ve desteğe çok çok teşekkür ediyorum. Orman yangınlarında cesaretini yakından tanıdığımız, ağaçlandırma kampanyalarına çok yüksek bir katılımın olduğu çok çok önemli ve değerli katkıların olduğu bir milletin mensubu olmaktan gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bizler ormanlarımızı geçmişten miras değil, gelecekten emanet aldığımızı hep söyleriz. Dolayısıyla Orman Benim kampanyası da geleceğimizi şekillendirecek önemli bir etkinlik olarak bugün başlamış olacak. Biliyoruz ki biz bu hassasiyeti bugün göstermezsek, gelecek nesillerimize bırakacağımız çok da iyi bir miras olmayacaktır. Benim bu kampanyanın başarılı olacağına dair hiçbir şüphem yok. Çünkü yeşile sevdalı bu ülkenin insanları bugünden itibaren önümüzdeki çok riskli aylarda gerekli hassasiyeti gösterecektir. Gelecek 'orman benim' diyenlerle birlikte olacaktır. Bu duygularla kampanyanın bugün başlatılmasına ve uygulanmasına sebep olan, aracılık eden organize eden valiliklerimiz başta olmak üzere genel müdürlüğümüze, sivil toplum kuruluşlarına 7'den 70'e bütün vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Orman yangınlarında şehit olan şehitlerimize cenabı haktan rahmet diliyorum." dedi.

"Orman Benim" kampanyasıyla orman yangınlarının önlenmesi konusunda 4 başlıkla dikkate çekiliyor. 1-Ateş Yakmam Yangını Önlerim, 2-Anız Yakmam Yangını Önlerim, 3-Çöp Atmam Yangını Önlerim ve 4-Atıkları Toplar Yangını Önlerim ana sloganları kampanyayı oluşturuyor.