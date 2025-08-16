Bakan Yumaklı orman yangınlarındaki son durumu paylaştı: Mücadelemize devam ediyoruz

Bakan Yumaklı, Next Sosyal'deki hesabından, orman yangınlarındaki son duruma ilişkin açıklama yaptı.

KOCAELİ'DE KONTROL SAĞLANDI ÇANAKKALE'DE DEVAM EDİYOR

Yumaklı açıklamasında, "Kocaeli Karamürsel'de orman dışı alanda başlayarak ormana sirayet eden yangın hava filomuz, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızın mücadelesi ile tamamen kontrol altına alınmıştır. Çanakkale Gelibolu yangınının ise bir an önce kontrol altına alınması için var gücümüzle ara vermeden mücadelemize devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.