Haberler Yaşam Haberleri Bakan Yumaklı orman yangınlarındaki son durumu paylaştı: Mücadelemize devam ediyoruz
Giriş Tarihi: 16.8.2025 20:32 Son Güncelleme: 16.8.2025 20:55

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kocaeli Karamürsel'deki orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki orman yangınına da değinen Yumaklı, "kontrol altına alınması için var gücümüzle ara vermeden mücadelemize devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

AA
Bakan Yumaklı, Next Sosyal'deki hesabından, orman yangınlarındaki son duruma ilişkin açıklama yaptı.

KOCAELİ'DE KONTROL SAĞLANDI ÇANAKKALE'DE DEVAM EDİYOR

Yumaklı açıklamasında, "Kocaeli Karamürsel'de orman dışı alanda başlayarak ormana sirayet eden yangın hava filomuz, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızın mücadelesi ile tamamen kontrol altına alınmıştır. Çanakkale Gelibolu yangınının ise bir an önce kontrol altına alınması için var gücümüzle ara vermeden mücadelemize devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

