Bakan Yumaklı: Türk tarımı bilimle yükseliyor
Giriş Tarihi: 25.04.2026 15:03

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'da Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünü (BATEM) ziyaret etti.

İl Müdürü Fırat Erkal tarafından karşılanan Bakan Yumaklı buradaki çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Tarımın sadece toprakla değil, bilimle yükseldiği enstitülerimizden biri olduğunu da belirten Bakan Yumaklı, "TAGEM bünyesindeki Ar-Ge gücümüzü; tohumdan bitki sağlığına, biyolojik mücadeleden modern tarım tekniklerine kadar geniş bir yelpazede kullanıyoruz. Buradaki laboratuarlar da zararlılara karşı üretilen faydalı böcekler ve diğer inovatif çözümler, Türk tarımının küresel rekabet gücünü artırırken, sofralarımıza gelen gıdanın da güvencesi oluyor" dedi.

KÜRESEL REKABET GÜCÜNÜ ARTIRIYOR

Bakan İbrahim Yumaklı tarımsal üretimde zararlı böceklere karşı biyolojik mücadele için kullanılan faydalı böceklerin üretimini yerinde inceledi. Çalışmalardan memnuniyetini dile getiren Bakan Yumaklı, "Buradaki laboratuvarlarda zararlılara karşı üretilen faydalı böcekler ve diğer inovatif çözümler, Türk tarımının küresel rekabet gücünü artırırken, sofralarımıza gelen gıdanın da güvencesi oluyor." diyerek doğal mücadelenin önemine vurgu yaptı. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Fırat Erkal biyolojik mücadelenin kendileri için çok önemli olduğunu kaydetti.

