Bakan Yumaklı: “Türkiye Su Atlası ile suyun hafızasını kayıt altına alıyoruz”

Ankara'da düzenlenen "Kentler Susamadan: Suyun Geleceği İçin Kurakçıl Peyzaj ve Türkiye Su Atlası Programı" kapsamında konuşan Bakan Yumaklı, suyun medeniyetin ve yaşamın temel unsuru olduğuna dikkat çekti. Yumaklı, "Su; medeniyetimizin, hayatımızın ve bereketimizin temelidir. Bu anlayışla hazırladığımız Türkiye Su Atlası ile suyumuzun hafızasını kayıt altına alırken; kurakçıl peyzaj uygulamalarımızla ekolojik dengeyi gözeten, suyu israf etmeyen bir vizyonu hayata geçiriyoruz" dedi.

Proje kapsamında Türkiye genelindeki su kaynaklarının detaylı şekilde envanter altına alınacağı, yer altı ve yer üstü su varlıklarının dijital ortamda haritalandırılacağı belirtildi. Çalışmanın, kuraklıkla mücadele ve su yönetimi politikalarında kritik bir veri altyapısı oluşturması hedefleniyor. Bakan Yumaklı ayrıca, suyun korunmasının yalnızca devlet kurumlarının değil toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, projede emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti. "Türkiye Su Atlası" ve kurakçıl peyzaj uygulamalarının, gelecek nesillere daha güçlü bir çevre mirası bırakılması açısından stratejik öneme sahip olduğu ifade edildi.