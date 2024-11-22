Bakan Yumaklı ve Kacır Şanlıurfa’da

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, GAP Hassas Tarım 2. Faz Tanıtım Töreni için Şanlıurfa'ya geldi. Bakanları, GAP Havalimanında Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti milletvekilleri, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet İlhami Günbegi, MHP Şanlıurfa Milletvekilli İbrahim Özyavuz ve ilçe belediye başkanları karşıladı.

İki Bakan GAPTAEM'de düzenlenen GAP Hassas Tarım 2. Faz Tanıtım Törenine katılım sağladı. Bakan Yumaklı ve Kacır burada kurulan standları tek tek gezerek bilgi aldı. Programa Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve Kurum Müdürleri katılım sağladı.