Bakan Yumaklı’dan kritik çağrı: Açık alanlarda ateş yakmayın

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Taşköprü Belediyesince bu yıl 35'incisi düzenlenen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'nin ikinci gününde konuştu. Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadeleye dikkat çekerek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Orman teşkilatının fedakârca mücadele ettiğini vurgulayan Bakan Yumaklı, "Orman kahramanlarımız elbette orman yangınlarıyla cansiparane bir şekilde mücadele ediyorlar. Bu uğurda 'yeşil vatan'ı koruma adına feda-i can eden kardeşlerimiz oldu. Ben bugüne kadar 'yeşil vatan' savunması için canını feda eden bu kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar, camiamıza başsağlığı diliyorum. İnşallah onların bu mirasını en iyi şekilde korumak için gayret edeceğiz." dedi. Vatandaşlara seslenen Yumaklı, dikkatsizliklerin büyük felaketlere yol açtığını belirterek şu ifadeleri kullandı: ''Eğer biz o küçücük bir dikkatsizliğin sonuçlarını dikkate alırsak bütün bunların hiçbirisini yaşamamıza gerek kalmaz. O yüzden bir sigara izmariti, yol kenarında yakılan bir ateş, pikniğe gittiğimizde kontrolsüz bir şekilde etrafa bırakılan ateş artıkları ve daha birçok konu maalesef ki bizlerin bu manadaki dikkatine ihtiyaç duyuyor. O yüzden ben bütün vatandaşlarımıza, tekraren 15 Ekim 2025 tarihine kadar, kapalı alanların dışında herhangi bir şekilde ateş yakılmaması ya da bir ateşe sebep olabilecek bir faaliyette bulunulmamasını özellikle istirham ediyorum. Bu bir kaynak makinesinden çıkan bir kıvılcım olabilir ya da başka bir şey olabilir. Bu dikkati gösterirsek hem ülkemizin kaynaklarını korumuş olacağız hem de yeşil vatanımızı mesken edinen o masum canlıların varlığını yok edecek o ortamı kaldırmış olacağız."