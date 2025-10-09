Bakanlardan ateşkes açıklaması

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'ye uyguladığı soykırım sonrası açıklanan ateşkes anlaşması hakkında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, açıklamalarda bulundu.

"GÖZ YAŞLARI DİNSİN"

Gazze'de iki yıldır devam eden soykırım sonrası ateşkes ilan edilmesi, yüreklere serpilen bir umut ışığı olduğunu vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Barışın kaybedeni olmaz. Artık Gazze'de çiçek kokuları yayılsın. Bombalar sussun. Çocuklar ölmesin. Göz yaşları dinsin" dedi.

"ONLARIN YARALARINI SARMAYA, HAKLI DAVALARINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak, Filistinlilerin yanında olmaya devam edeceklerini aktaran Yerlikaya, "Onların yaralarını sarmaya, haklı davalarını savunmaya devam edeceğiz. Gazze şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, makamları âli olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

"GAZZE'DE ATEŞKESİN SAĞLANMASI MEMNUNİYET VERİCİDİR"

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, tam 2 yıldır kan ve gözyaşının aktığı, 67 binin üzerinde masum sivilin hayatını kaybettiği Gazze'de ateşkesin sağlanması memnuniyet verici olduğunu söyleyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bu ateşkes, sadece bir anlık nefes değil; insani hassasiyetin, adaletin ve kalıcı barışın başlangıcı olmalıdır. Ateşkesin bozulmaması, sayısız canın kurtarılması ve daha fazla trajedinin yaşanmaması için en temel şarttır" dedi.

"ULUSLARARASI MEKANİZMALAR ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI"

Bugüne kadar insan haklarını yok sayan, savaş ve insanlık suçu işleyen İsrail'in ateşkese uyması, ateşkesin kalıcı hale gelmesi, bir damla dahi masum kanı akmaması için uluslararası mekanizmalar üzerine düşeni yapması gerektiğini söyleyen Tunç, "Hayatta kalan ancak açlıkla, susuzlukla, hastalıklarla mücadele eden Filistinli kardeşlerimize insani yardımların ulaştırılmasının önü açılmalıdır. Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı ve insani liderliğinde Filistinli kardeşlerimizin yanında durmaya; adaleti, hakkı ve hakikati savunmaya devam edeceğiz. Adil ve sürdürülebilir bir barışın teminatı olan 1967 sınırları temelinde, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü korunan bir Filistin Devleti kurulana kadar hukukun ve vicdanların gerektirdiği her adımı insanlık adına atmayı sürdüreceğiz" dedi.