Bakanlık adıyla 643 milyonluk vurgun! 118 şüpheliye gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen büyük çaplı dolandırıcılık soruşturmasında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın adı kullanılarak milyonlarca liralık vurgun yapıldığı ortaya çıktı. Kendilerini bakanlık çalışanı gibi tanıtan şüphelilerin, sahte belgeler ve gerçeğe aykırı sözleşmelerle vatandaşları dolandırdığı belirlendi. Ankara merkezli 23 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 118 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

KENDİLERİNİ BAKANLIKTA ÇALIŞIYOR GİBİ GÖSTERDİLER

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, şüphelilerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü iş ve işlemlerini kullanarak organize şekilde hareket ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin, bakanlık ya da bağlı kuruluşlarla hiçbir resmi bağları bulunmamasına rağmen kendilerini bakanlık personeli gibi tanıttıkları, bakanlık antetli sahte evraklar düzenledikleri ve gerçeğe aykırı sözleşmeler imzalattıkları öğrenildi.

SAHTE ŞİRKETLERLE MİLYONLUK DOLANDIRICILIK

Soruşturma kapsamında şüphelilerin çeşitli şirketler kurarak sistematik şekilde hareket ettikleri, bu yöntemle toplam 23 müştekiden 642 milyon 853 bin TL haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

MASAK RAPORLARI DEV PARA TRAFİĞİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından incelenen raporlarda ise şüphelilere ait şirketler üzerinden toplam 2 milyar 764 milyon 841 bin 922 TL'lik para trafiği oluştuğu tespit edildi. "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak", "Nitelikli Dolandırıcılık" ile "Resmi ve Özel Belgede Sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince 18 Mayıs 2026 tarihinden itibaren Ankara merkezli 23 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 118 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.