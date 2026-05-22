Bakanlık adıyla 643 milyonluk vurgun soruşturmasında yeni gelişme!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen büyük çaplı dolandırıcılık soruşturmasında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın adı kullanılarak milyonlarca liralık vurgun yapıldığı ortaya çıkmıştı. Kendilerini bakanlık çalışanı gibi tanıtan şüphelilerin, sahte belgeler ve gerçeğe aykırı sözleşmelerle vatandaşları dolandırdığı belirlenmişti.

DEV PARA TRAFİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında 23 kişi mağdur edilirken, toplam 642 milyon 853 bin lira haksız kazanç sağlanmış, MASAK incelemelerinde şirketler üzerinden 2 milyar 764 milyon 841 bin 922 liralık para trafiği tespit edilmişti. Ankara merkezli 23 ilde düzenlenen operasyonlarda 118 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ EDECEK

Yürütülen soruşturmayla ilgili yeni gelişme yaşandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 33'ü tutuklanırken, 68 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Başsavcılık tarafından serbest bırakılan şüphelilere yönelik itiraz yoluna gidileceği öğrenildi.