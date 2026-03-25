Haberler Yaşam Haberleri Bakanlık duyurdu! 24 ilde DEAŞ operasyonu: 88 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 25.03.2026 13:42 Son Güncelleme: 25.03.2026 13:48

İçişleri Bakanlığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik 24 ilde düzenlenen operasyonlarında 88 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

DHA
İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıkları tarafından 24 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

88 GÖZALTI

Operasyonlarda 88 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları aracıyla finansal destek sağladıkları ve sanal medya hesapları üzerinden örgütün propagandasını yaptıkları belirtildi.

