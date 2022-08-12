Haberler Yaşam Haberleri Bakanlık harekete geçti! İzmir'e bin kişilik öğrenci yurdu
Giriş Tarihi: 12.8.2022 11:47 Son Güncelleme: 12.8.2022 11:50

Bakanlık harekete geçti! İzmir'e bin kişilik öğrenci yurdu

Pandemi sürecinin ardından üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilmesi sonrası yaşanan yurt problemine Bakanlık el attı. Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları, İzmir’in Çiğli ilçesinde yer alan Balatçık Mahallesi'nde bin kişilik yurt yapımı için ihaleye çıkma kararı aldı. Yer tesliminden sonra yurdun 600 günde tamamlanması planlanıyor.

ERTAN GÜRCANER
Bakanlık harekete geçti! İzmir’e bin kişilik öğrenci yurdu

Dünyada yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen coronavirus salgınında üniversitelere verilen yüz yüze eğitim arası 2021-2022 eğitim yılı itibari ile son buldu. Yeniden yüz yüze eğitime geçilmesinin ardından başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinde öğrenciler gerek özel yurtların aşırı fiyat politikası, gerek illerdeki kiralarda yaşanan fiyat artışı patlaması gerekse devlet yurtlarının kapasite eksikliği gündeme geldi.

YENİ DÖNEM İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Geçtiğimiz yıl yurtlardaki yatak kapasitesinin yetersiz kalması nedeniyle harekete geçen Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları çalışma başlattı.

600 GÜNDE BİTECEK

İzmir'de de ortaya çıkabilecek yurt sıkıntısını ortadan kaldırmak için harekete geçen Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çiğli ilçesinde yer alan ve mülkiyeti Katip Çelebi Üniversitesi'nde bulunan bir adet parsele bin kişilik yurt yapımı için ihaleye çıkacağını duyurdu. 12 Eylül saat 11:00'da yapılacağı duyurulan ihale sonucuna herhangi bir itiraz olmaması durumunda yer tesliminin ardından 600 gün içinde tamamlanması bekleniyor.

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Bakanlık harekete geçti! İzmir'e bin kişilik öğrenci yurdu
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