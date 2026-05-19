Bakanlıktan 5 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak kapıda

Giriş Tarihi: 19.05.2026 21:17

İçişleri Bakanlığı, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş için "sarı" kodlu uyarıda bulundu. Söz konusu illerde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

AA
İçişleri Bakanlığı'nın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Buna göre, yarın Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

ŞİDDETLİ VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise kuvvetli, şiddetli ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Vatandaşların sel, su baskını, heyelan, küçük çaplı dolu, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ADANA #OSMANİYE #HATAY #KAHRAMANMARAŞ #MERSİN #TÜRKİYE #METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ #İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

