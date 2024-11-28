Bakanlık’tan Efes Selçuk açıklaması: Meryem Ana Otoparkı yılbaşına kadar ücretsiz!

Tarım ve Orman Bakanlığı; Selçuk Belediyesi'nin işlettiği Meryem Ana Otoparkını işletmesini devralacağını açıkladı. Bunun üzerine Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel direniş başlattı.

İŞ MAKİNALARI İLE OTOPARKIN GİRİŞİNİ KAPATTI

Geçtiğimiz günlerde belediyeye ait iş makinaları ve kamyonlarla Meryemana Otoparkının girişini kapatan CHP'li Seçluk Belediye Başkanı Filiuz Ceritoğlu Sengel otopark gelirlerinin belediye bütçesinin yüzde 60'ını oluşturduğunu öne sürüp, "Bakanlığa devire müsade etmeyeceğiz." açıklaması yaptı. Ardından da bölgede nöbet adı altında eyleme başladı. Bu arada Bakanlık da Selçuk Kaymakamlığına yazı göndererek belediyenin otopark işletmesinden tahliye edilmesini istedi.

JANDARMA BASKIN YAPTI

Önceki gün sabaha karşı Selçuk Kaymakamı ile birlikte Meryemana Otoparkının bulunduğu alana giden jandarma, belediye personelini tahliye etti. Ardından da Meryem Ana yolunda kontrol noktası oluşturarak eylem için bölgeye gelen belediye çalışanlarının geçişine izin vermedi.

ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERDİ

Bu arada açıklama yapan Selçuk Belediye Başkanı Sengel, açıklama yaparak deyim yerindeyse bakanığa aba altından sopa gösterdi. ilçe sınırları içinde her türlü işletmeye ruhsat verme yetkisinin Selçuk Belediyesinde olduğunu hatırlatan Sengel, Bakanlığın otoparkı işletmek için belediyeden işletme ruhsatı almak zorunda olduğunu belirtti. Bu arada bakanlığın otoparkı devir alır almaz park ücretlerine zam yaptığı, 500 lira olan otoparka giriş fiyatının 1200 liraya çıkarıldığı öne sürüldü.

1 OCAK'A KADAR ÜCRETSİZ

Bu arada Tarım ve Orman Bakanlığından gümdeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi. Bakanlık daha önce belediye tarafırndan 500 lira otopark ücreti alınan Meryemana Otoparkının 1 Ocak 2025 tarihine kadar ücretsiz olacağıını duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, otoparkın işletilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

GERİ VERİLMEDİ

"İzmir'in Selçuk İlçesinde Meryemana evi ve kilisesi yakınında 7.491 m²'lik alan, 1997 yılında otopark hizmetinde kullanılması maksadıyla Selçuk Belediyesi'ne verilmiştir. İzin süresi bitimi sonunda otoparkın Kurumumuza devredilmesi gerektiği 24 Ekim 2024'te Selçuk Belediye Başkanlığı'na tebliğ edilmiştir. 30 günlük verilen süre sonunda otopark, Selçuk Belediyesi tarafından geri verilmemiştir.

1 OCAK'A KADAR ÜCRETSİZ

Mevcut alan 27 Kasım 2024 tarihinde teslim alınabilmiştir. Hemen ardından sahanın genel temizliği ve güvenliği için kurumumuz personeli görevlendirilmiştir. Kurumumuzca Meryemana Tabiat Parkında vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak için çevre düzenleme, bakım onarım ve girişlerdeki yoğunluğu azaltmak maksadıyla HGS sisteminin kurulması çalışmalarına başlanmıştır. Söz konusu çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması planlanmakta olup, bu kapsamda 1 Ocak 2025 tarihine kadar alana girişlerde herhangi bir ücret alınmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

OTOPARKA ZAM YAPILDIĞINA İLİŞKİN HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Bakanlık yaptığı yazılı açıklamanın devamında otoparkın Tarım Bakanlığına devrinden sonra park ücretinin artırıldığına ilişkin bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığına dikkat çekti. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Haberlerde geçen ücret tarifesi 22 Mart 2024 tarihinde idarece onaylanan 2024 Korunan Alan Ücret Tarifesi kapsamında belirlenen bedeller olup alanın devredilmesinden sonra yapılan bir çalışma değildir." dendi.