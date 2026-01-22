Bakanlıktan kasaplara fahiş fiyat denetimi

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi ve piyasada adil rekabet şartlarının sağlanması amacıyla piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor.

Restoran, lokanta ve market gibi işletmelere yönelik denetimlerine devam eden Bakanlık, şimdi de odağına kasap işletmelerini aldı.

Bu kapsamda son üç gün içerisinde üç büyük şehirdeki kasaplara odaklanıldı.