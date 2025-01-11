Bakanlıktan Marmara Denizi’ne sıkı takip: 8 işletmeye 10,3 Milyon TL ceza kesildi

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Tekirdağ'da bulunan zeytin işleme tesisi ile atık işleme tesisine, Yalova'daki bir hazır beton tesisine ve Balıkesir'de bulunan bir organize sanayi bölgesine toplam 6 milyon 49 bin 136 TL idari ceza verildi. Bakanlık ekiplerinin Marmara Havzası'ndaki denetimleri devam ediyor.