Baki İzleme Sırası - Çıkış Tarihine Göre ve Kronolojik Sıralama İle Baki Filmleri İzleme Sırası

Baki, Japon manga sanatçısı olarak tanınan Keisuke Itagaki tarafından kaleme alınmış, hem filmi hem de dizileri çekilmiş anime tarzı bir yapımdır. Macera severlerin ilgi odağı haline geçen Baki anime serisi, daha çok yetişkin bireylere yöneliktir. Bu yazımızda sizler için Baki izleme sırası – Çıkış tarihine göre ve kronolojik sıralama ile Baki filmleri izleme sırası konusunda ayrıntılı bilgilere değindik.

Baki İzleme Sırası

Köklü bir tarihi geçmişe sahip olan Baki anime serisinin türü aksiyon ve dövüş sanatları olarak karşımıza çıkmaktadır. Hem filmlerinde hem de dizilerinde Baki Hanma ismindeki genç ve güçlü bir dövüşçünün hikâyesi anlatılmaktadır. Pek çok anime sever Baki filmleri izleme sırası hususunda hangi sırayla izleyeceğine karar verememektedir. Baki ile alakalı iki farklı animasyon yapımı film mevcuttur. Animasyon filmleri dışında anime dizileri de yapılmıştır. Hem filmleri hem de dizileri olduğu için Baki serisi nereden başlamalı sorusu çok sık sorulmaktadır. Dövüş sanatlarına meraklı olanların yakından takip ettiği bu anime serisini çıkış tarihlerine veya kronolojik sıraya göre izleyebilmeniz mümkündür.

Çıkış Tarihine Göre Baki Filmleri İzleme Sırası

Baki anime serisinde asıl ele alınan konu Baki Hanma adındaki savaşçının yaşadıkları ve babasını mağlup etme çabasıdır. Baki anime serisi pek çok farklı içerikten meydana geldiği için izlenme sırasında kararsızlık yaşanabilmektedir. Kimi serilerin çıkış tarihi bayağı eski olduğu için görüntü kalitesi çok iyi değildir. Baki film sırası ile ilgili kararsızlık yaşayanlar bu anime serisini çıkış tarihlerine göre izleyebilir. Çıkış tarihine göre Baki filmleri izleme sırası şöyledir:

(1991 Yapımı) – (Anime Dizi) – Grapper Baki

(2001 Yapımı) – (Anime Dizi) – Baki The Grapper

(2018 Yapımı) – (Anime Dizi) Baki

(2020 Yapımı) - (Anime Dizi) Baki / Dai Raitaisai-hen

(2021 Yapımı) - (Anime Dizi) Baki/ Baki Hanma

Kronolojik Sıralama İle Baki Filmleri İzleme Sırası

Baki anime serisi toplam beş sezondan oluşmuş bir anime dizisidir. Bazı sezonlardaki bölüm sayısı kırkın üzerindeyken bazıları ise 12-13 bölüm ile sınırlı tutulmuştur. Baki filmlerinin ilk çıkan serileri, çıkış tarihi eski olmasından kaynaklı görüntü bakımından kalitesizdir. Bu yüzden pek çok anime sever Baki kronolojik sırası baz alınarak izlenmesini tavsiye etmektedir. Ayrıca kronolojik sıralamada yer alan yapımların tamamı, eski yapımlarda yer alan konuları da içermektedir. Kronolojik sıralamaya göre Baki filmleri izleme sırası ise şu şekildedir: