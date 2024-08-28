Bakımlı Erkeğe Ne Denir? Bakımlı Erkeklere Ne İsim Verilir?

Beğenilme güdüsünün yanında bakımlı olmak hem fiziksel hem de mental sağlığı olumlu yönde etkileyen faktörlerin başında geliyor. Üstelik bu faydalar sadece kadınlar için değil, erkekler de bakımlı olduklarında kendilerini her açıdan iyi hissediyorlar. Yani beyler de bakımlı bir görünüme sahip olarak benlik değerlerini yükseltebilir ve daha sağlıklı olabilirler. Peki bakımlı erkeğe ne denir? Bakımlı erkeklere ne isim verilir? İşte yanıtlar.

Bakımlı Erkeğe Ne Ad Verilir?

Günümüzde erkeklerin kişisel bakımlarına özen göstermeleri oldukça yaygın bir durum. Çünkü bakımlı olmanın sadece kadınların tekelinde olmadığı, erkeklerin de hakkı olduğu üzerine görüşler toplumda oturdu. Bu doğrultuda dış görünümüne dikkat eden ve düzenli, temiz görünmeye özen gösteren erkekler de çoğalıyor. Bu bakımlı erkeklere ise metroseksüel deniyor. Bu terim, cinsiyet kalıplarını yıkan, kendi görünüşüne ve sağlığına dikkat eden erkekleri tanımlamak için kullanılıyor. Metroseksüellik bakımlı olmanın ötesinde artık bir yaşam tarzı haline gelmiş durumda.

Metroseksüel Kavramı Nedir?

Metroseksüel terimi, ilk kez 1994 yılında İngiliz gazeteci ve yazar Mark Simpson tarafından kullanılmıştır. Bu terim özellikle büyük şehirlerde yaşayan, dış görünüşüne ve kişisel bakımına önem veren erkekleri tanımlamak için kullanılır. Metroseksüel erkekler genellikle modayı takip eder, kozmetik ürünler kullanır ve görünümlerine özen gösterirler.

Metroseksüel Erkeklerin Özellikleri

Metroseksüel erkeklerin en belirgin özellikleri dış görünüşlerine verdikleri önemdir. Saç bakımı, cilt bakımı, tırnak bakımı ve modaya uygun giyinmek bu erkeklerin günlük rutinlerinin bir parçasıdır.

Metroseksüel beyler sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyerek spor yapar, dengeli beslenir ve estetik görünmek için gerekli adımları atarlar.

Bir erkeğin metroseksüel olması için sadece iyi görünmesi yetmez, aynı zamanda güzel kokmalı ve temiz olmalıdır.

Fular, şapka, yüzük, küpe, kolye gibi stilin tamamlayıcısı aksesuarlar metroseksüel erkeklerin en sık tercih ettiği ürünler.

Metroseksüellik yalnızca fiziksel görünüm ile ilgili değil aynı zamanda bir zihniyet değişikliği meselesidir. Bu nedenle bir yaşam tarzı halini almıştır. Metroseksüel bir erkek sert davranışlarda bulunmanın uzağındadır ve son derece nazik olmaya gayret eder. Ayrıca başarılı ve örnek alınan biri olmak da metroseksüel beylerin önemli özellikleri arasında yer alır.

Metroseksüelliğin Karşıtı Lümberseksüellik

Son yıllarda kentli erkekler arasında yükselen ve sanıldığından çok daha fazla yankı uyandıran metroseksüelliğin tam karşıtı bir kavram ortaya çıktı; lümberseksüellik. Lümberseksüel erkekler, metroseksüel erkeklerin aksine daha doğal ve maskülen bir görünüme sahiptir. Lümberseksüellik trendi yeni bir akım olmakla birlikte neredeyse 1970'li yıllarda moda olduğu gibi bohem bir tarzı yansıtır.

Lümberseksüel olmak salaş giyinmek ve kirli bir görünüm çizmek değildir. Lümberseksüel erkekler "bohem burjuva" kavramlarının kısaltması olan "bobu" olarak isimlendirilir. Bu da kaliteli ama rahat bir stile vurgu yapar. Seçtiği büyük tekerlekli arabadan arazi botlarına, oduncu gömleğinden sırt çantasına kadar her an kamp yapacakmış gibi bir hava yaratan kirli sakallı ve rahatına düşkün erkekler genellikle lümberseksüel stili benimsemiştir.

Erkeklerin kendilerini ifade etme biçimleri metroseksüel ve lümberseksüel kavramlarıyla sınırlı olamaz. Ancak bu iki zıt kutba sahip terim erkeklerin kişisel bakımlarına verdikleri önemin farklılığını göstermekle beraber birer zihniyet ve yaşam tarzının da yansımasıdır. Tabi ki her erkek ya lümberseksüel ya da metroseksüel olmak zorunda değildir. Başka tarzlar var olduğu gibi bu iki tarzı da belirli oranda benimseyenler de bulunur.