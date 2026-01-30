Bakırda tarihi rekor: Ton fiyatı 14 bin doları gördü

Yatırımcı ilgisindeki artış, borsa yatırım fonlarına (ETF) yansıdı. Sprott Varlık Yönetimi verilerine göre, ABD'de bakıra dayalı ETF'lere yıl başından bu yana 1,2 milyar dolarlık net giriş gerçekleşti. Söz konusu tutar, 2025 yılının tamamında kaydedilen girişlerin iki katını aşmış durumda.

Londra Metal Borsası'nda nikel, çinko, alüminyum ve kurşun fiyatlarında da yükseliş izlenirken, altı ana baz metali kapsayan endeks 2022'de ulaşılan rekor seviyelere yaklaştı. Metal fiyatlarındaki artış, küresel madencilik şirketlerinin toplam piyasa değerine son bir ayda yaklaşık 500 milyar dolarlık katkı sağladı.