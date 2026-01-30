Bakırda tarihi rekor: Ton fiyatı 14 bin doları gördü

Küresel emtia piyasalarında bakır öncülüğünde güçlü yükselişler görüldü. Doların değer kaybedebileceğine ilişkin beklentiler ile tırmanan jeopolitik riskler, yatırımcıların altın ve gümüşten sonra bakıra yönelmesini beraberinde getirdi.
Bakır fiyatları, yüzde 6'ya yaklaşan artışla tarihinde ilk kez kısa süreli olarak ton başına 14 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. Uzmanlar, bu sert yükselişte sanayi kaynaklı talep artışından çok, yatırımcı ilgisi ve spekülatif işlemlerin etkili olduğuna dikkat çekiyor.
Yatırımcı ilgisindeki artış, borsa yatırım fonlarına (ETF) yansıdı. Sprott Varlık Yönetimi verilerine göre, ABD'de bakıra dayalı ETF'lere yıl başından bu yana 1,2 milyar dolarlık net giriş gerçekleşti. Söz konusu tutar, 2025 yılının tamamında kaydedilen girişlerin iki katını aşmış durumda.
Londra Metal Borsası'nda nikel, çinko, alüminyum ve kurşun fiyatlarında da yükseliş izlenirken, altı ana baz metali kapsayan endeks 2022'de ulaşılan rekor seviyelere yaklaştı. Metal fiyatlarındaki artış, küresel madencilik şirketlerinin toplam piyasa değerine son bir ayda yaklaşık 500 milyar dolarlık katkı sağladı.
Panmure Liberum analisti Tom Price, söz konusu hareketi "yeni risklerin öne çıktığı bir momentum işlemi" olarak tanımladı. Price, belirsizlik ortamında yatırımcıların önce altın ve gümüşe yöneldiğini, bu metallerin pahalı hale gelmesiyle bakırın öne çıktığını ifade etti.
Diğer yandan analistler, fiyatlardaki hızlı yükselişin reel talep artışıyla tam anlamıyla örtüşmediği konusunda uyarıyor. L&G Varlık Yönetimi'nden Chris Jeffrey, mevcut hareketlerin "temel göstergelerden kopuk" olduğunu dile getirdi.