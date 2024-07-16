Bakırköy Adliyesi’nde 15 Temmuz anması

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinliği Bakırköy Adliyesi fuaye alanında düzenlendi. Programa Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Adalet Komisyonu Üyesi Sait Özdemir, Cumhuriyet başsavcı vekilleri, hâkimler, Cumhuriyet savcıları ve tüm adliye personeli katıldı.

"Kiminin adı Mehmet, kiminin adı Mahir, kiminin adı Ayşe ama hepsinin soyadı şehit oldu"

Ayrıca anma etkinliğine adliyede görev yapan 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri onur konuğu oldu. Program 1 dakikalık saygı duruşu ardından İstiklâl Marşı'nın okunmasıyla başladı. Başsavcı Hüseyin Gümüş günün anlam ve önemine binaen konuşmasına Şehit Vasiyeti Şiiri'ni seslendirerek başladı. Başsavcı Gümüş şiirin ardından yaptığı konuşmada, "1071 yılından bu yana vatan toprağımız olan Anadolu'da analar öyle evlatlar yetiştirdi ki, kiminin adı Mehmet, kiminin adı Mahir, kiminin adı Ayşe ama hepsinin soyadı şehit oldu. Bu evlatlar sayesinde vatanımıza göz diken düşmanlarımıza, terör örgütlerine bu Vatan hiçbir zaman yâr olmadı ve olmayacak. Milletimizin bu şanlı direniş ruhu ile bu topraklar, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da her zaman vatanımız olmaya devam edecek" dedi.

Konuşmaların ardından adliye personellerinden oluşan grup 15 Temmuz şehitlerimiz ve gazileri için türkü söyledi. Grupta, bağlamada Yazı İşleri Müdürü Meral Çelik, gitarda şoför Hakan Açar ve Zabıt Kâtibi Uğur Başdaşeşliği yer alırken, işaret dili tercümanı Yonca Kuru Mağusa Limanı türküsünü seslendirdi. Zabıt Kâtibi Aylin Tuğçe Gaygısız ise 15 Temmuz'da şehit düşen eş için kaleme alınan yazıyı okuyarak eşlik etti. İcra Kâtibi Erdem Erat Yemen türküsünü seslendirdi ve ona Bayrak şiiriyle Güvenlik Görevlisi Evren Saltaş eşlik etti.