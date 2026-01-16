Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı: 23 zehir taciri hakkında gözaltı kararı verildi

Başsavcılığın resmi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında: Uyuşturu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçu yönünden İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne, büyük çoğunluğu sokak satıcısı olan 23 şüpheli hakkında, İstanbul ili Esenyurt ilçesinde (10), Büyükçekmece ilçesinde (1), Güngören ilçesinde (1), Avcılar ilçesinde (4), Fatih ilçesinde (9), Muş ilinde bir ev adresinde ve Avcılar ilçesinde (1), Beylikdüzü ilçesinde (1), Esenyurt ilçesinde (3), Fatih ilçesinde (2) işyeri olmak üzere toplam 26 ev ve 7 işyerinde (toplam 33 adreste) arama, el koyma, yakalama ve gözaltına alma talimatı verilmiştir"