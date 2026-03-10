İBB yolsuzluk davasında flaş gelişme! Dava görüntülerini paylaşanlara soruşturma açıldı

Ekrem İmamoğlu'nun sanıkları arasında bulunduğu İBB yolsuzluk davasının duruşması, Marmara Cezaevi 1 No'lu duruşma salonunda devam ederken, bazı görüntülerin sosyal medyada yayıldığı tespit edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, duruşma görüntülerinin izinsiz paylaşılmasını gerekçe göstererek TCK 286 kapsamında resen soruşturma başlattı.
SİBER SUÇLARLA SORUŞTURMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE TALİMAT VERİLDİ
Marmara Cezaevi 1 No'lu duruşma salonundaki yargılamaya ait görüntülerin sosyal medyaya sızdırılması üzerine İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne talimat verildi.