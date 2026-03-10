Haberler Yaşam Haberleri İBB yolsuzluk davasında flaş gelişme! Dava görüntülerini paylaşanlara soruşturma açıldı
Giriş Tarihi: 10.03.2026 17:28

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’ye yönelik yolsuzluk davasında yargılanan Ekrem İmamoğlu’nun duruşmasının Marmara Cezaevi 1 No’lu salonundaki görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine resen soruşturma başlattı. TCK 286 kapsamında yürütülecek soruşturma için İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne talimat verildi.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Ekrem İmamoğlu'nun sanıkları arasında bulunduğu İBB yolsuzluk davasının duruşması, Marmara Cezaevi 1 No'lu duruşma salonunda devam ederken, bazı görüntülerin sosyal medyada yayıldığı tespit edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, duruşma görüntülerinin izinsiz paylaşılmasını gerekçe göstererek TCK 286 kapsamında resen soruşturma başlattı.

SİBER SUÇLARLA SORUŞTURMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE TALİMAT VERİLDİ

Marmara Cezaevi 1 No'lu duruşma salonundaki yargılamaya ait görüntülerin sosyal medyaya sızdırılması üzerine İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne talimat verildi.

