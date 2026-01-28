Haberler Yaşam Haberleri Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti! Duruşma salonunda ses ve görüntü kaydına soruşturma
Giriş Tarihi: 28.01.2026 17:59

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti! Duruşma salonunda ses ve görüntü kaydına soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarındaki 1 nolu duruşma salonunda bugün görülen duruşma esnasında ses ve görüntü kaydı alıp bunları sosyal medyada yayanlar hakkında resen soruşturma başarıldığını duyurdu.

HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti! Duruşma salonunda ses ve görüntü kaydına soruşturma
  • ABONE OL

Başsavcılığın resmi X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması başlayan 2025/364 E. sayılı dosyanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarındaki 1 nolu duruşma salonunda görülen bugünkü duruşması esnasında çekildiği anlaşılan görüntünün sosyal medya hesapları aracılığında paylaşıldığı anlaşılmakla; Kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak nakleden kişiler hakkında TCK 286. madde kapsamında resen soruşturma başlatılarak, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne fiil ve fail tespitine yönelik talimat verilmiştir"

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti! Duruşma salonunda ses ve görüntü kaydına soruşturma
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz