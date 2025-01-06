Bakırköy hakimi Bilge Işık hayatını kaybetti

Bakırköy 12. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Bilge Işık, geçirdiği bir rahatsızlık sonrası tedavisi sürerken hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden yayınladığı mesaj ile Bilge Işık için başsağlığı diledi.

YARGI CAMİAMIZIN BAŞI SAĞ OLSUN

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi görmekteyken vefat ettiğini üzüntüyle öğrendiğim Bakırköy 12. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Bilge Işık'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin, yakınlarının ve yargı camiamızın başı sağ olsun"

ADLİYEDE TÖREN DÜZENLENECEK

Hakim Bilge Işık, yarın öğle namazına müteakip Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Büyükçekmece'de defnedilecek. Işık için yarın öğle saatlerinde Bakırköy Adliyesi protokol girişinde tören düzenlenecek.