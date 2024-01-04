Bakırköy’de başıboş köpek dehşeti

Türkiye başıboş köpek konusuna çare ararken bir sokak köpeği saldırısı haberi de İstanbul Bakırköy'den geldi. Osmaniye Mahallesi'nde önceki gün okula gitmek için yola çıkan üniversite öğrencisi Emre Ö., yürürken başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Bacağı kanlar içinde kalan Emre Ö. kendi imkânlarıyla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Tedavisi yapılan gence kuduz aşısı uygulandı.Tedavisinin ardından SABAH'a konuşan Emre Ö., "Yolun kenarında yatan köpek bir anda hırlayarak bacağıma atladı. Bacağıma dişini taktı. Bacağım kanlar içerisindeydi. Kendi imkânlarımla hastaneye gittim. Beni travma odasına aldılar. Tetanos aşısı yaptılar. Sonra kuduz bölümüne alıp kuduz aşısı yaptılar. İlk dozu oldum, 3 doz daha olacağım. Rapor tutuldu ve gerekli bilgileri verdim. İlaçlarımı alıp eve döndüm. Evde köpeğim de var. Hayvanları seviyorum ama başıboş sokak köpeklerinden bıktım artık. Öğrenciliğin yanı sıra kuryelik yapıyorum. Geçtiğimiz haftalarda kuryelik yaparken 20 köpek kovaladı. Bu duruma bir çare bulunmasını istiyorum" dedi.