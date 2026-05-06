Bakırköy’de feci kaza! Motosiklet kamyonete ok gibi saplandı: Yaralı var!

Kaza, saat 08.00'de E-5 Karayolu Bakırköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Avcılar yönünde seyreden Ahmet Burak Uzan idaresindeki 34 KON 045 plakalı motosiklet, Eyüp Nart hakimiyetindeki 34 KT 7089 plakalı kamyonete çarptı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ METRELERCE SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Uzan, savrularak yere düştü. Çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verirken, kaza sebebiyle Avcılar istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

KENDİNE GELİR GELMEZ TELEFONUNA SARILDI

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Uzan ardından yakınlarını telefonla arayarak kaza yaptığını haber verdi. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör