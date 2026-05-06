Haberler Yaşam Haberleri Bakırköy’de feci kaza! Motosiklet kamyonete ok gibi saplandı: Yaralı var!
Giriş Tarihi: 6.05.2026 10:14

Bakırköy’de feci kaza! Motosiklet kamyonete ok gibi saplandı: Yaralı var!

Bakırköy istikametinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Motosikletli kamyonete resmen saplandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan motosikletlinin telefonla yakınlarını arayarak kaza yaptığını haber vermesi şaşkınlık yarattı. İşte feci kazanın detayları…

İHA
Bakırköy’de feci kaza! Motosiklet kamyonete ok gibi saplandı: Yaralı var!
  • ABONE OL

Kaza, saat 08.00'de E-5 Karayolu Bakırköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Avcılar yönünde seyreden Ahmet Burak Uzan idaresindeki 34 KON 045 plakalı motosiklet, Eyüp Nart hakimiyetindeki 34 KT 7089 plakalı kamyonete çarptı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ METRELERCE SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Uzan, savrularak yere düştü. Çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verirken, kaza sebebiyle Avcılar istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

KENDİNE GELİR GELMEZ TELEFONUNA SARILDI

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Uzan ardından yakınlarını telefonla arayarak kaza yaptığını haber verdi. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BAKIRKÖY

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakırköy’de feci kaza! Motosiklet kamyonete ok gibi saplandı: Yaralı var!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA