Bakırköy’de hastane yolu 6 aydır kapalı

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hemen yanı başında bulunan Karabal Caddesi'nde İSKİ tarafından başlatılan altyapı çalışması 6 aydır bitirilemedi. Son günlerde yağışların da etkisiyle cadde adeta çamurla kaplandı.Vatandaşlar caddede yürürken ya da araçlarıyla geçiş yaparken güçlükle ilerleyebiliyor. Zuhuratbaba Mahallesi sakinlerinden Selçuk Köse, "Uzun süredir sıkıntı çekiyoruz. Bu yollardan yürümesi pek mümkün olmadığı için üst yollardan yürüyoruz" dedi. Çalışmaların işlerini yüzde 80 etkilediğini belirten esnaf Ruhi Balta da "Sadece biz değil, herkes rahatsız oldu" diye konuştu.