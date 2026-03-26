Bakırköy’de kaza değil felaket... Kasksız yolculuk can aldı, genç kadın 20 günlük yaşam savaşını kaybetti!

NE OLMUŞTU?

Kaza, Bakırköy Cevizlik Mahallesi İstanbul Caddesi'nde üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Türkmenistan uyruklu Maksut O.'nun (24) kullandığı motosiklet, sol tarafa dönüş yapacağı sırada ters yönden gelen Ramazan K.'nın kullandığı motosikleti fark etmeyerek çarptı. Kazada kasksız olan Ramazan K.'nın arkasında bulunan kız arkadaşı Miray Ç. (21) yola savrularak park halindeki bir araca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Miray Ç.'nin beyin kanaması geçirdiği belirtildi.

