Bakırköy’de yat yangını can aldı

Giriş Tarihi: 21.04.2026 14:28

Bakırköy’e bağlı Yeşilköy’de dün gece saatlerinde bir yatta yangın çıktı. Bölgede teknelerin bakım işlerini yapan Abdullah Çevik (57) dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.

  • ABONE OL

Acı olay dün gece saat 01.00 sıralarında Bakırköy'e bağlı Yeşilköy Mahallesi İskele Caddesi'nde meydana geldi. Bölgede bulunan bir yat içerisinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri söndürme ve soğutma çalışmaları yaptıkları sırada yerde bir şahsın yattığını gördü.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri ivedi bir şekilde şahsa müdahale etti. Bölgede bulunan teknelerin bakım ve tadilat işlerini yaptığı öğrenilen Abdullah Çevik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

#BAKIRKÖY

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA