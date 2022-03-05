Bakırköy’deki silahlı çatışmada ağır yaralanan Ferhat Aytaç hayatını kaybetti

Bakırköy, Şenlikköy Mahallesinde saat 01.00 sıralarında iddiaya göre, Florya Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmış ve silahlı çatışma sonucu 4 kişi yaralanmıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastanelere kaldırmıştı.

POLİS EKİPLERİ 5 SAAT DETAYLI İNCELEME YAPTI

Olayın yaşandığı sokakta, polis ekipleri tarafından yapılan inceleme ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonrasında iki kişi gözaltına alınmış ve kaçanların aranmasına başlanılmıştı. Bir cip ile 7 otomobilin çıkan çatışmda kurşun isabet ettiği tespit edildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için bölgede çalışma başlattı. Olayla ilgili olduğu öğrenilen 2 kişiyi gözaltına aldı. Diğer şüphelileri de yakalamak için çalışmalarını sürdürürken çatışmada yaralanan 4 yaralıdan Ferhat Aytaç'ın hayatını kaybettiği diğer üç kişinin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturmayı genişletti.