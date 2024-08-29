Baklava Şerbeti Şekerlenmemesi İçin Ne Yapılır? Ev Yapımı Baklava Neden Şekerlenir?

Baklava özellikle bayramlarda sıkça tüketilen geleneksel bir Türk tatlısıdır. Baklavanın en lezzeti ve en makbul halinin de evde yapılanı olduğu bilinir. Ancak yapımı oldukça zor olan baklava açacak hanımların hamurun incecik olması, şerbetin kıvamının tutturulması ve şekerlenmenin önlemesi gibi endişeleri vardır. Bu endişeler de baklava şerbeti şekerlenmemesi için ne yapılır sorusu ile ev yapımı baklava neden şekerlenir sorusunu gündeme getirir. İşte yanıtlar.

Evde Yapılan Baklava Neden Şekerlenir?

Evde yapılan baklavaların şekerlenmesinin başlıca nedenleri;

Şerbetin yanlış zamanda dökülmesidir. Baklava şerbeti, sıcak bir baklavaya sıcak dökülürse şekerlenme olasılığı artar.

Şerbetin kıvamı da şekerlenme açısından önemlidir. Çok yoğun ya da çok sıvı bir şerbet baklavanın şekerlenmesine yol açabilir.

Şerbetin içindeki şeker oranının da doğru ayarlanması gerekir. Gereğinden fazla şeker şerbetin kristalleşmesine ve dolayısıyla baklavanın şekerlenmesine neden olur.

Suya eklenen şeker suda çok iyi çözülmezse şekerlenme olabilir.

Şerbet dökülen tatlıların buzdolabında uzun süre kalması da şekerlenmeye neden olur.

Baklavanın Şerbetinin Şekerlenmemesi İçin Ne Yapılmalı?

Baklavanın şerbetinin şekerlenmemesi için dikkat edilmesi gereken noktalardan ilki şerbete limon suyu ya da limon tuzu dökmektir. Limon şekerlenmenin önüne geçmek için oldukça iyi bir çözümdür.

Şerbeti doğru kıvamda hazırlamak da önemlidir. Şerbet ne çok yoğun ne de çok sıvı olmalıdır. İdeal kıvamı bulmak için şerbeti kaynattıktan sonra bir süre dinlendirmek faydalı olacaktır.

Şerbeti baklavaya dökerken sıcak soğuk dengesine dikkat etmek gerekir. Sıcak baklavaya soğuk şerbet ya da soğuk baklavaya sıcak şerbet dökmek, şekerlenmeyi önlemenin en etkili yollarındandır.

Şerbeti pişirirken atılan şekerin suda tamamen erimesi sağlanmalıdır.

Şeker oranına dikkat edilmeli ve fazla şekerin kristalleşmeye neden olacağı unutulmamalıdır.

Baklava buzdolabında soğutulmamalı ve dışarıda bırakılmalıdır.

Şekerlenmeyen Baklava Şerbeti Tarifi

Baklavanızın şerbetinin şekerlenmemesi için şu tarifi uygulayabilirsiniz:

Malzemeler:

4 su bardağı şeker

3 su bardağı su

1 dilim limon

Yapılışı:

Su ve şekeri bir tencereye alın ve orta ateşte kaynatmaya başlayın. Şerbet kaynamaya başladığında, içerisine limon dilimi ya da biraz limon tuzu ekleyin. Şerbeti yaklaşık 10 dakika kaynatın, ardından ocaktan alıp soğumaya bırakın. Şerbeti baklavanın üzerine dökerken, şerbetin ve baklavanın sıcaklıklarına dikkat edin.

Bu tarif ile hazırladığınız baklava şerbeti, şekerlenme sorunu olmadan lezzetli ve kıvamında bir baklava elde etmenizi sağlayacaktır.

Baklava Yapmanın Püf Noktaları