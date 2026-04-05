Baklavanın geliri şehit ailelerine, kafe geliri SMA hastalarına

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kısa bir süre önce başlamasına rağmen büyük ilgi gören baklava satışlarından el edilen geliri şehit ailelerine ev satın almak için kullanacaklarını açıkladı. Yılmaz, "Baklava fiyatları Bodrum gibi olmaya başladı. Bu fiyatları doğru bulmuyorum. Bugün 2-3 kilogramlık baklava tepsisi fiyatı 6-7 bin lira. Bu kabul edilemez. Fiyatların çok yüksek olması nedeniyle biz de üretim yapmaya başladık" dedi.

Devletin zaten şehit ailelerini baş tacı ettiğini ancak belediye olarak çorbada tuzları olsun diye böyle bir karar verdiklerini söyleyen Yılmaz, "Bir-iki STK ile bazı siyasiler dışında herkes baklava satışını çok takdir etti. Baklava baronları ve siyasi kimlik olarak bize karşı olanlar bunu malzeme yapıyor ama biz gerçekten 2200 liralık baklava kalitesinde baklavayı 660 liraya veriyoruz. Karşı çıkanlar diyor ki '300 liraya da baklava var.' Ben de onlara 'Siz 300 liralık baklavayı kendi çocuğunuza yediriyor musunuz' diyorum. Yoğun bir talep oldu, satışlarımız kısa sürede günlük 2 tonu geçti" diye konuştu.

KAFE GELİRİ SMA HASTALARINA

Öte yandan Amerikan kahve markalarına karşı boykot amacıyla Gölbucks adıyla kafe açtıklarını anımsatan Yılmaz, "Bunlar çok tuttu, gençler çok beğendi. Günde 9-10 bin kişi giriyor. Buradaki tüm geliri de SMA hastalarına vereceğiz. Normalde bu iki hizmet sol politikayı benimseyenlerin daha çok sahiplenmesi gereken konu ama burada sol politikayı temsil edenler (CHP) karşı çıkıyor. Bunu anlamakta zorluk çekiyoruz, halkı savunmaları gerekenler fahiş fiyatla ürün satan 5 baklavacıyı savunuyor. Biz onları dikkate almadan halkın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.